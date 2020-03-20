İzmir Ekonomi'de uzaktan eğitim için her şey hazır

Türkiye'deki sayılı üniversitede bulunan Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System-LMS) ile eğitimini yöneten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaklaşık 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan kararlar çerçevesinde, hiçbir aksama yaşamadan eğitimlerine internet üzerinden devam edeceğini bildirdi. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslerle ilgili konu anlatımlarını canlı olarak izleyebileceği, kayda alınan ders anlatımları dahil, tüm ders materyallerine istedikleri saatte erişebileceği ifade edildi. Forum, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda da öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile iletişim kurabileceği de aktarıldı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, eğitimde mükemmellik stratejik hedefi çerçevesinde, “Akıllı kampüs” adıyla teknoloji destekli eğitim modelini benimsediklerini söyledi. Prof. Dr. Aşkar, bu amaçla üniversitede “Öğrenme Yönetim” (Blackboard Learn), “Uzaktan Canlı Öğretim” (Blackboard Collaborate) ve “Ders Video Kayıt ve İzleme” (Panopto Lecture Capture) sistemlerini tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine sunduklarını ifade etti.

"İnternet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebilir"

Prof. Dr. Aşkar, "Öğrenme Yönetim Sistemi ile öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ile çevrim içi iletişim kurabiliyor. Ders sunumları, ders kitapları gibi ders materyallerini öğrencilerle paylaşabiliyor, öğrenci bazında sınav ve ödevler tasarlayabiliyor. Blackboard öğrenme yönetim sistemi ile öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebilir. Forum, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda, öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile iletişim kurabilir. Uzaktan ‘Canlı Öğretim Sistemi' ise, canlı (senkron) öğrenmeyi sağlayan etkileşimli bir platform ve sanal sınıf aracı. Öğretim elemanlarımız, bu sistem sayesinde, üniversitemizde uzaktan eğitim izni alınmış yüksek lisans programlarında ve ‘Türk Dili', ‘Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi' derslerinde ses, görüntü ve metin yoluyla öğrencileriyle etkileşimli olarak ders yapmışlardı. Şimdi bu tecrübemizi diğer dersler için de kullanacağız; ayrıca öğretim elemanlarımız bulundukları her yerden sisteme bağlanarak, bu dersleri üniversite dışında da işleyebililir" dedi.

Prof. Dr. Aşkar, şöyle devam etti:

"Video Kayıt ve İzleme Sistemi, sınıftaki ders anlatımını kayda alan ve video içerik yönetimi imkânları sunan bir platform. Öğrenme Yönetim Sistemi ile entegre çalışıyor. ‘Video Kayıt ve İzleme Sistemi', öğretim üyelerinin derslerini ve ders esnasında kullandıkları materyalleri kaydederek paylaşmalarına olanak sağlıyor. Derslerin arşivlenmesiyle öğrenciler, tam olarak kavrayamadıkları konuları daha sonra tekrar izleyerek öğrenebilme imkânına da sahipler. Olası bir internet bağlantısı sorununda ise canlı anlatım sırasında dersler, bu sistem üzerinden çevrim dışı kayıt yoluyla kaydediliyor ve internet bağlantısının güçlendiği saatlerde öğrenme yönetim sistemine yüklenerek yine öğrencilerin erişimine sunuluyor."