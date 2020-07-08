İzmir Ekonomi'den dijital mezuniyet sergi ve defilesi

Yeni normal döneme referans veren etkinlik, fakülte ve fakülteye bağlı bölümlerin sosyal medya hesaplarından ortak yayınla izleyicilere sunulacak. Dijital katalog ara yüzü ile gerçekleştirilecek defile ve sergi, 13 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

Covid-19 salgını nedeniyle 2003 yılından bu yana ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek defilenin ardından Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerinin tasarımlarında oluşan dijital katalogdaki mezuniyet projeleri çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek. Sergi içeriği 5 bölüme ayrılan katalogda öğrencilerin projelerini anlatan metinler, 2 ve 3 boyutlu görseller, videolar ve animasyonlar yer alacak.

2003 yılından bu yana ilk kez dijital

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, fakültenin bu yıl bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, yaklaşık 200 öğrencinin uzaktan eğitim ve dijital teknolojiyle gerçeğe dönüştürdükleri projelerini, yine dijital teknolojiler aracılığıyla tanıtılacağını söyledi. Büyük bir ekip çalışması ve fakülte dayanışması ile hazırlanan dijital etkinliğin grafik ve kimlik çalışmalarını Doktor Öğretim Görevlisi Derya Irkdaş Doğu ve Doktor Öğretim Üyesi Özgül Kılınçarslan üstlendiğini kaydeden Prof. Dr. Yazgan, sergi ve defile hazırlık süreçlerinde ise Fakülte sosyal medya hesaplarının aktif bir biçimde kullanıldığını bildirdi.

Dijital moda gösterisi ve 3 boyutlu tasarımlar

Covid-19 sebebiyle dünya çapında moda eğitimi veren kurumların mezuniyet defilelerini gerçekleştiremediğine dikkat çeken Prof. Dr. Bulgun, “Öğrencilerimiz dönem başında sürdürülebilirlik teması üzerine çalışmaya başladı. Ancak Covid-19 nedeniyle temalarını yeni sürdürülebilirlik olarak güncelledi. Sürdürülebilirliği farklı açılardan inceleyen öğrencilerimiz, kendi yaklaşımlarını oluşturdu. Geleceğin yeni moda tasarımcıları olarak, Covid-19 pandemisi ile hayatın her alanında gelişen ‘yeni' durumlara nasıl bir karşılık vereceklerini ya da tepki göstereceklerini irdelediler. Bu durum, öğrencilerin kendi sınırlarını zorlamalarına ve tasarım kimliklerini yeniden değerlendirmelerini sağladı” dedi. “Yeni sürdürülebilirlik” temasıyla 12 öğrencinin hazırladığı koleksiyonların avatarlar aracılığıyla dijital podyumda sergileneceğini kaydeden Prof. Dr. Bulgun, öğrencilerin mezuniyet projelerini Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Vuruşkan koordinatörlüğünde geliştirdiğini ifade etti.

Dijital podyum

Prof. Dr. Bulgun, “Her öğrencinin koleksiyonuna ait bir giysisi, 3 boyutlu dijital tasarım programları kullanılarak avatarlar üzerinde hayat buldu. Dijital bir podyuma taşındı. Moda ve teknoloji birlikteliğinin hızlı gelişimine ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmek açısından sanal defilenin önem kazanıyor. 2020 Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunlarımız yeni moda tasarımcıları olacak” diye konuştu.