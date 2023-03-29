İzmir Ekonomili çocukların ‘kütüphane' heyecanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu, bu yıl 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Kütüphane Haftası' çerçevesinde özel bir etkinliğe imza atarak 34 öğrencisini kütüphane ile tanıştırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu, ‘Kütüphane Haftası' çerçevesinde özel bir etkinliğe imza attı. 34 öğrenci kütüphane ile tanışırken, tıpkı üniversiteli abla ve ağabeyleri gibi kampüs içinde bulunan kütüphaneye gelen çocuklar, öğretmenleriyle birlikte kendi yaş gruplarına uygun kitapları inceledi, merak ettiklerini sordu. Kitaplar hakkında öğretmenlerin yaptığı sunumu da dikkatle dinleyen çocuklara, üzerinde çizgi film karakterleri, çiçekler ve hayvanların yer aldığı ayraçlar hediye edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yasemin Özgün, yaklaşık 1 saat süren kütüphane programının öğrencilerin gelişimi için oldukça faydalı olduğunu söyledi. Henüz okuma-yazma bilmese de çocukların erken yaşta kitapla tanışmasının önemine dikkat çeken Özgün, “Bu yıl 59'uncusu kutlanan Kütüphane Haftası çerçevesinde , çocuklarımızın gelişimine yönelik özel bir program hazırladık. Bu istikâmette, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kampüsü içinde yer alan kütüphanemiz ile yavrularımızı tanıştırmak istedik. Kütüphanede özel bir alan oluşturduk ve buraya çocuklarımızın yaş grubuna uygun, içinde çeşitli şekil ve görsellerin yer aldığı kitaplar getirdik. Çocuklarımızla birlikte kitapları inceledik. Etkinlik sırasında çocuklarımız çok keyif aldı, aynı zamanda tatlı bir heyecan yaşadı” dedi.

Anaokulu olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini dile getiren Özgün, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için anaokulu çağında edinecekleri bilgi ve alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirecek; öğrenirken zevk aldıkları, okula severek geldikleri ortamı sağlamalıyız. Bu şuurla hareket ederek planlarımızı yapıyor, üniversitemizdeki ilgili tüm birimlerin desteğiyle detaylıca çalışıyoruz. Kütüphanede gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bunun güzel bir örneği oldu” ifadelerini kullandı.