İzmir Emniyetinden sosyal mesafe denetimi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs nedeniyle gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak bulundukları noktalarda denetimlerini artıran ekipler, sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda ikazlarda bulunuyor. Başta eğlence merkezi ve kahvehane gibi işletmelerde denetimler gerçekleştiren ekipler ayrıca Kordonboyu'nda 70 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, iş yerlerinin çok büyük oranda kapatma saatlerine riayet ettikleri öğrenilirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.