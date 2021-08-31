İzmir Enternasyonal Fuarı 90. kez kapılarını açıyor

3 Eylül'de 90'ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki sloganı, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi. 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar için düzenlenen basın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in misyonu, İzmir'in yüz ölçümünden büyüktür" dedi.

Cumhuriyet'in en eski değerlerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 90'inci kez kapılarını açacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türkiye'nin gelecek planlarının hayata geçirilmesi amacıyla kurulan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki sloganı, ilk günden beri devam eden vizyonuyla alakalı bir şekilde "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi. 90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı Basın Toplantısına, ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.

"İzmir Fuarı'nın görev alanı değil İzmir'i Türkiye'yi aşmıştır"

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Fuarı'nın uluslararası önemine vurgu yaparak, "Fuarımız modern dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye'de yayılma noktasıdır. İlk televizyon yayınından, ilk hamburgere Türkiyemiz yenilikleri hep fuarda tanıdı. Türkiye'nin ürünlerine hizmetlerine stratejik avantajları yurtdışına sunmak gibi bir görevi de oldu. Bir başka deyişle İzmir Fuarı'nın görev alanı değil İzmir'i, Türkiye'yi aşmıştır ve aşmaya da devam ediyor. Her ne kadar uluslararası yönü baskın olsa da fuar, bir yandan İzmir, bir yandan da İzmirli… Uluslararası fuarcılık geleneğinin İzmir'de yaşıyor olması elbette önemli. İzmir coğrafyası gereği tarih boyunca Anadolu'nun dünyaya açılan liman olmuştur. Atamızın öncü vizyonunu böylesine benimsemiş, bu kadar sevmiş olmamız çok doğal. İzmir tarih boyunca hep öncülerin kenti olmuş. Olmaya da devam edecek. İzmir'in ve İZFAŞ'ın fuar ruhu budur. Zamanın ruhuna uymasına yardım eden ve ortak ekonomik geleceğimizi kurmakta kaldıraç olan bir kurumdur"

"İEF, Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir köprü"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise basın toplantısında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'nin gelecek planlarının hayata geçirilmesi amacıyla İEF, 90 yıldır İzmir ve Türkiye'nin gözbebeği. İEF, Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir köprü. İEF yalnıza bir fuar değil şehrimize bırakılmış bir kültür mirası. İEF'nin geleneğinin İzmir'de doğmuş ve 90 yıldır İzmir'de yaşıyor olması önemli. İzmir tüm tarihi boyunca Anadolu'nun dünya ile bağlantı kuran ve büyüten öncü bir kültür ve ticaret limanı olmuştur. Dünya ile kurduğu güçlü bağlar sayesinde gelişip değişmiş, kendisini dönüştürmüş ve bunun sonucunda Anadolu'ya ilham veren çok sayıda yeniliğe de ilham olmuş. Şöyle de denebilir; İzmir'in misyonu, İzmir'in yüzölçümünden büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İEF'nın temellerini sırf İktisat Kongresinin gerçekleştirmek için İzmir'i seçmiş olmasının ana nedeni de şehrin bu köklü geçmişidir. Biz Cumhuriyet'in şehrimize verdiği bu asil görevin farkındayız ve fuarı zamana uydurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye'nin dünyayla bağları da büyüyüp gelişecek. İş dünyasında bir tartışma var. Türkiye'den global marka çıkar mı? Oysa İEF, belki de Cumhuriyetin ilk uluslararası markası. Hem de 90 yaşında. İEF, herhangi bir fuar organizasyonu değil. İEF, Türkiye'nin dünyadaki kültürel ve teknolojik gelişmelerle ve geleceğin dünyası ile İzmirlilerin yıl boyunca coşkuyla beklediği bir buluşma noktası. Her yıl Kültürpark'ta buluşmanın heyecanının birlikte yaşıyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz temasıyla açıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünya kentlerinin ortak geleceği, İzmir'den yazılacak

Bu sene, İzmir Enternasyonal Fuarı yine bir ilke imza atıyor. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü, Türkiye'de ilk kez İzmir'de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük mücadeleler sonucu kazandığı küresel etkinlik 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 90'ıncı yılına özel ve eş zamanlı olarak, dünya çapında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar katılacak. Zirve kapsamında geleceğin adil, müreffeh ve dirençli kentlerine ulaşmak için izlenecek yollara dair deneyimler ve görüşler paylaşılacak. Dünyanın gözü İzmir'de olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın özgün vizyonu ile uyumlu olan “Geleceği İzmir'de Kuruyoruz” temasıyla düzenlenecek zirvede, pandemi sonrası kentlerin geleceğini planlayacak belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için bir araya gelecek. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi, 2015'te Bilbao'da, 2017'de Jeju'da ve 2019'da Buenos Aires'te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkacak.

100 ülkeden iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri'nde buluşuyor

Temeli; 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından yine İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'ne dayanan ve miras niteliğinde bir organizasyon olan İzmir Enternasyonal Fuarı, dünyanın sayılı genel ticaret fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. Yıllar boyunca uluslararası ticaret bağlantılarına ev sahipliği yapan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu görevini zamana uygun bir şekilde yapmaya devam ediyor.

Öncü bir bakış açısı ile altı yıl önce düzenlenmeye başlanan Uluslararası İzmir İş Günleri'nde şimdiye kadar 100 ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Birçok ülkenin bakanlık düzeyinde katıldığı etkinlik sayesinde şimdiye kadar milyarca dolarlık iş bağlantısı sağlandı.

İklim Krizine Karşı Yeşil Ticaret Önerileri ‘İzmir İş Günleri'nde Konuşulacak

İzmir Enternasyonal Fuarı dahilinde 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri'nin be seneki teması “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat.”

İklim krizi, pandemiden de öte, dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi küresel tehlike olarak görülüyor. Bu sorun ile başa çıkmak adına dünyada yeni stratejiler geliştiriliyor. Bu kapsamda İzmir İş Günleri Toplantıları'nda bu yıl döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alışverişi yapılacak. Uluslararası İzmir İş Günleri'nin online açılış töreni, 2 Eylül Perşembe günü bakan katılımı ile gerçekleşecek.

7. İzmir İş Günleri, pandeminin meydana getirdiği zorluklara rağmen iki senedir tüm paydaşların katkısıyla online olarak gerçekleşiyor. Toplantılar, Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve İzmir Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor.

Oyun Start-up'ı kurmak isteyenler fuara

Modern dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye yaymayı kendine amaç edinen İzmir Enternasyonal Fuarı, değişen dünya koşullarına ayak uyduruyor. Bu sebeple bilişim ve girişimciliğe yatırım yapıyor.

Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan “Next Game Startup Girişimcilik Yarışması”, 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, Atom Game Jam ve seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

Efsaneler İEF'de buluşuyor, sporun geleceği İzmir'de kuruluyor

Spor ve sporculuk kültürü, ülkemizin geleceği için kritik bir önem içermekte. Bu sebeple, İzmir Enternasyonal Fuarı, 90'ıncı yılında spor etkinlikleri ile ön plana çıkıyor, İzmir'de yer alan bütün spor kulüpleri bir araya geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanı İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlıyor. Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılacak. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenlenecek. Altınordu Fun Zone alanı fuar süresince ziyaret edilebilecek.

Spor alanında ayrıca, ünlü spor insanlarının katılımı ile söyleşiler düzenlenecek. Söyleşilere ünlü isimlerin katılımı bekleniyor. Spor kulüplerinin teknik direktörleri ve yönetim kurulundan gelen sürpriz isimlerle söyleşilerle fuar spor aktiviteleri zenginleşecek. Voleybol söyleşilerine Türkiye'nin sayılı antrenörlerinden birisi olan, A Milli Kadın Voleybol Takımının Eski Baş Antrenörü ve Karşıyaka Teknik Direktörü Reşat Yazıcıoğulları, antrenör Gökhan Öner ve bir oyuncu katılacak. Karşıyaka futbol söyleşilerinde Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Sportif Direktör Atilla Güneş, Takım Kaptanı Mustafa Aşan yer alacak. Karşıyaka'nın e-spor takımı üç gün boyunca fuar ziyaretçileri ile NBA oyunu oynayarak kısa maçlar yapacak. Ülkemizi NBA'de başarı ile temsil etmiş ve şu anda Pınar Karşıyaka'da oynayan başarılı oyuncu Semih Erden de söyleşilere katılacak.

Spor alanı ayrıca Tokyo 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden sporcuları ağırlayacak. Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Bronz Madalya sahibi ve Göztepe sporcularından Ferhat Arıcan, Şavkar Cimnastik sporcularından Akdeniz Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya İkincisi Akdeniz Oyunları Şampiyonu Ahmet Önder, Avrupa Üçüncüsü Adem Asil, Mersin Challenge cup şampiyonu Nazlı Savranbaşı fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda neler olacak?

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılayacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, Mogambo geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de “Belediyeler Sokağı” olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere komşu kentlerden de katılımcı belediyelerin yer alacağı sokakta, ilçeler hem kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar hem de belediyecilik anlamında atılabilecek yeni adımlar üzerine görüşlerini dile getirebilecek. Seferihisar, Karşıyaka, Torbalı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Narlıdere, Bayraklı, Foça, Buca, Konak, Dikili, Urla, Burdur, Edirne ve Hatay belediyeleri katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu yıl fuara “cittaslow” teması ile katılacak.

2022'ye dair umut dolu başlangıç

Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, Oyun ve Teknoloji Alanı, Açıkhava Tiyatrosu Etkinlikleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, Zipline Oyun Alanı, İzmir Sahnesi, İzmir Çocuk Sahnesi, Fuar Çocuk Kulübü, Şef Sensin, Spor Alanı, Bilgi Yarışması, İEF Tarihi Sergisi ile ziyaretçilerine keyifli, eğlenceli ve sanat dolu günler geçirmeyi hedefleyen İzmir Fuarı, umut dolu bir başlangıç için 2022 yılını beklemeye devam ediyor.

Sponsorlar Folkart ve Migros

Bu yıl 90. kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 3 – 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak Fuar'ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu.

Pandemi önlemleri için sıkı takip

90. İEF'de etkinlikler; pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda yapılacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3,50 TL olarak düzenlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibariyle başlayacak.