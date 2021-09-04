İzmir Enternasyonal Fuarı 90'ıncı kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" sloganıyla kapılarını açtı. Fuar, 3-12 Eylül tarihleri arasında konserler, tiyatro, sinema gösterimleri ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Ticaret Bakanlığı himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki sloganı "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" oldu. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen fuarın açılış törenine, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, siyasi partilerin milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, büyükelçiler ile ilçe belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın mini konseriyle devam etti.

"Fuarımız hayata hep pırıl pırıl bir ayna tuttu"

Sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşması için sahneye ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çıktı. Başkan Soyer, "Cumhuriyet'in en köklü değerlerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 90'ıncı yıl dönümünde sizlerle olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Fuar neredeyse bir asra yaklaşan ömrü boyunca sayısız yenilik, güzellik ve küresel kriz gördü. İnsanoğlu Ay'da yürüdü, bilişim devrimleri oldu. Berlin Duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği parçalandı. Alman markı tarih oldu. Ekonomik bunalımlar birbiri arkasına geldi. İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm bu olup bitenlere rağmen ayakta. Kaybolup gitmek şöyle dursun fuarımız hayata hep pırıl pırıl bir ayna tuttu. Dünyada olup biten ne varsa 90 yıldır İzmir'e ve Türkiye'ye; memleketimizdekileri de dünyaya yansıtmaya devam ediyor. İEF, yalnızca bir etkinlik değil, memleketimizin bir kültür mirasıdır. Tıpkı EXPO gibi uluslararası bir fuar markasıdır. O yüzden sadece İEF geleneğini sürdürmekle yetinemeyiz. İEF'yi hak ettiği gibi bir dünya markası haline getirmek bizim asli görevimizdir. İEF geleneğinin İzmir'de doğmuş ve 90 yıldır yaşıyor olması asla bir tesadüf değil. İzmir, tarihi boyunca Anadolu'nun dünyayla bağını kuran ve büyüten öncü bir ticaret ve kültür limanı oldu. Dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde gelişip değişti. Kendisini geliştirdi ve dönüştürdü, ama bununla da yetinmedi. Akdeniz ve Türkiye'nin ufuk çizgisini tarif etti. Şöyle de denebilir; İzmir'in dünyadaki izi İzmir coğrafyasından daha büyük oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir Enternasyonal Fuarı'nın temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmek için İzmir'i seçmiş olmasının nedeni şehrimizin bu köklü geçmişidir" dedi.

"Bu yıl ilk kez önemli bir küresel etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte düzenliyoruz"

İzmir'in önümüzdeki hafta Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağının da altını çizen Başkan Soyer, “İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl '90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz' ve 'Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz' temalarını taşıyor. İEF, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen sanatçı için yine görkemli bir buluşma noktası. Altı yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçirdiği İzmir İş Günleri bu yıl da İEF'ye paralel olarak düzenleniyor. İzmir İş Günleri'nde şimdiye kadar 100 ülkeden bin 500'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Milyarlarca dolarlık iş bağlantısı imzalandı. İEF'ye paralel olarak düzenlenen İzmir İş Günleri bu yıl küresel sorunların en büyüğünü, pandemiden de tehlikeli olan iklim krizine ayna tutuyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat düzenlemesiyle iklim krizine karşı yeni nesil ticareti tartışıyor. İnsanlık artık ekonomiyi ekolojiden ayrı düşünemez. Geleceğin ekonomisi ancak ekolojiyle bir arada büyüyebilir. 90'ıncı İEF'nin insanlık için hem yeni ama hem de son derece kadim olan bu düşüncenin somut adımlarını ortaya koymak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yıl ilk kez önemli bir küresel etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte düzenliyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne önümüzdeki hafta ev sahipliği yaparak, dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanlarını ve kültür temsilcilerini ağırlayacağız. Zirvede kültürü ortak bir değer olarak hem ekonomik kalkınmanın hem de doğayla uyumlu yaşamın bir kaldıracı olarak nasıl kullanabiliriz, bunu müzakere edeceğiz. 90'ıncı fuardaki bir diğer yenilik ise spor. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl ilk kez sanatın yanında spor etkinliklerini de içeriyor. Fuara gelen ziyaretçilerimize İzmirli spor kulüpleri ve sporcularla buluşma imkânı sağlıyoruz. İEF kapsamındaki Next Game Girişimcilik Yarışması ise İzmir'in endüstriler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde dahi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yine hepimizi birleştirerek kapılarını açıyor. Pandemiye yönelik tüm önlemleri gözeterek düzenlediğimiz Kültür Zirvesi ve İEF'ye bu yıl 65 ülke katılıyor. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz olmak üzere fuarın yaşamasını sağlayan tüm belediye başkanlarımıza, Sayın Reşat Leblebicioğlu, Hulusi Selek, Rauf Onursal, Selahattin Akçiçek, Enver Dündar Başar, Faruk Tunca, Sefa Poyraz, Burhanettin Uluç, Enver Saatçigil, Rebii Başol, Osman Kibar, İhsan Alyanak, Cahit Günay, Ceyhan Demir, Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina ve Sayın Aziz Kocaoğlu'na minnet ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

İZTO Başkanı Özgener: "Fuarımız bir dünya markası"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ise “Temelleri ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1'inci İktisat Kongresi ile atılan, yıllar içerisinde uluslararası kimlik kazanarak Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelen İzmir Enternasyonal Fuarı, bugün kez kapılarını açma başarısını gösteriyor. Fuar, bir asra yaklaşan tarihi boyunca tüm zorluklara direnerek geleceğe ışık olma misyonunu başarıyla yerine getirdi. Bu başarısı ile ülkemizin en önemli organizasyonları arasında yerini alarak, kısa zamanda fuardan öte bir dünya markası oldu. Bu mekanda organize edilen yabancı ülke pavyonlarını, lansmanı yapılan son teknoloji ürün ve sistemleri, büyük coşkuyla hayata geçirilen kültürel etkinlikleri, dünyanın dört köşesinden gelen üst düzey yabancı delegasyonları unutmamız mümkün değil” dedi.

Pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen İEF'nin etkinliklerini sürdürdüğünün altını çizen Özgener, “Bütün dünyayı adeta felç eden pandemi nedeniyle bu sene uluslararası heyetleri fiziki olarak fuar açılışımızda göremesek de farklı coğrafyalardan yabancı bakanlar ve üst düzey temsilciler fuarımızın online açılış oturumunda bizleri yine yalnız bırakmadılar. Avrupa'dan, Balkanlar'dan, Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan misafirlerimiz, bugün açılış toplantısında Sayın Ticaret Bakanımızın konuğu oldular. Fuarın uluslararası kimliğinin bir diğer göstergesi de tüm zorluklara rağmen Uluslararası Kültür Zirvesi'nin fuarımızla eş zamanlı olarak burada, Kültürpark içerisinde yapılacak olmasıdır. Bu zirvede yabancı kent yöneticileri ve kanaat önderleri, kentlerdeki yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacaklar” açıklamasında bulundu.

"Şimdi 90 yıllık kadim dostumuz ile tekrar buluşma zamanı"

İEF'nin uluslararası bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Özgener, “İzmir Fuarı'nın 90 yıl önce kuruluşunda ve gelişiminde rol alan bir kurumun, İzmir Ticaret Odası'nın başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak böylesine köklü organizasyonda sizlerin karşısında olmanın benim için ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu ifade etmek isterim. Ülkemizde fuarcılığın düzen ve denetiminden sorumlu kurum olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak fuarların gelişimine büyük önem veriyor, sektörün önündeki zorlukların aşılması için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ülkemiz fuarcılığında ayrı bir yeri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu anlamda Odalar Birliği için de özel bir anlama sahip. Dünya üzerinde İzmir Fuarı kadar köklü bir geçmişe sahip fuarların sayısı çok azdır. Asra yaklaşan tarihinde fuarımız büyük savaşlar ve ekonomik krizler gördü ancak fuar her sene kapılarını açmaya devam etti, halkımıza, sanayicimize, tüccarımıza umut oldu. Şimdi 90 yıllık kadim dostumuz ile tekrar buluşma zamanı. Nesiller boyu kent ve ülke ekonomisinin yanı sıra sosyal ve kültürel hayatımıza da katkı sağlamış olan bu ticaret ve kültür köprüsünün coşkusunu bizden önce yaşayan atalarımız gibi, bizden sonra da gelecek nesillerimiz yaşamaya devam edecekler, etmelidirler. Çünkü bu etkinlik, yalnızca bir fuar değil, Cumhuriyetimizin kentimize kazandırdığı en önemli değerlerden biridir. Bunu yaşatmak ve yüceltmek de bizlerin vazifesidir. Sürdürülebilir başarının en güzel örneklerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yıl için belirlenen '90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz' sloganıyla vurgulandığı gibi bizleri geleceğe taşıyacağına inancım tam. Bu vesileyle fuarımızı himayesi altına alan Ticaret Bakanlığımıza, fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyemize ve İZFAŞ'a teşekkür ediyor, fuarın kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Sevincini, coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise konuşmasında fuarın önemine değinerek şunları söyledi:

“İzmir'in sosyo-ekonomik gelişmişliğinin temel dinamiklerinden biri olan ve kentle özdeşleşen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kapılarını 90'ıncı kez dünyaya açmasının sevincini, coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi tanıtım ve iletişim uluslararası ticaretin ve ilişkilerin giderek arttığı günümüz dünyasının fırsat ve avantajlarından yeterince yararlanabilmenin temel araçları olarak değerlendirilmektedirler. Bunu sağlayacak en iyi enstrümanlardan biri de hiç şüphesiz ki fuarlardır. İletişimin ve tanıtımın bir arada yapılabildiği İzmir Enternasyonal Fuarı, bu anlamda İzmir'in ve Ege'nin can damarlarından biri olarak görülmektedir. Fuar, ilimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kültürel aktivitelerinin çeşitliliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla fuarın her alanda daha etkin ve amacına uygun biçimde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.”

Pandemiye rağmen İzmir Fuarı'nın işlevinin sürdüğünü vurgulayan Vali Köşger, “Tüm dünyayı saran korona salgını nedeniyle son iki senedir Fuar içeriği ve kapsamı daraltılmış bir biçimde organize edilmek zorunda kalınmaktadır. Bu şartlar altında uluslararası ticaretin önemli buluşmalarından kabul edilen İzmir İş Günleri'nin online olarak dahi olsa gerçekleştirilmesi Fuarı daha anlamlı kılmaktadır. İklim krizleri, küresel yoksulluk, türlerin yok olması, salgın hastalıklar, tatlı su sıkıntısı, doğal afetler gibi sorunlarla yoğun olarak mücadele etmek zorunda kaldığımız bir süreçte; döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konuların bir bütünlük içerisinde ele alınmasını önemli ve isabetli buluyorum. Bununla birlikte, Fuar ile eş zamanlı olarak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 4. Kültür Zirvesi'nin Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bunu sağlayan Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Yerel kültür politikalarının sürdürülebilir kalkınmadaki etkisinin somut uygulama, program ve proje örnekleriyle ele alındığı, bu hususta iyi uygulamaların dünya çapında kentler ve yerel yönetimler arasında paylaşımının teşvik edildiği Kültür Zirvesi'nin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılış töreni protokol üyelerinin kurdele kesim töreni ile sona erdi. Öte yandan, İzmir Enternasyonal Fuarı bu sene bir ilke sahne olacak ve 4. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi İzmir'de düzenlenecek. Zirve, 9-11 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta yapılacak.