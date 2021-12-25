İzmir esnafı söz verdi: İndirim pazartesi başlıyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret etti. Döviz kurundaki gerileme sonrası fiyatlarında indirim yapan ve bu konuda hazırlıklarını sürdüren toptanı esnafıyla iş yerlerinde sohbet eden Şahin ve Saygılı, indirim yapanlara teşekkür etti.

“Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı” kampanyası kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Türk Lirası'nın güçlenmesi için esnafın da halkın yanında olması gerektiğini vurgulayarak, “Esnafımızla hemhal olup onlarla halkımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu da özellikle belirtmek isterim, roket hızıyla yükselen fiyatların paraşüt hızıyla aşağıya inmesini asla kabul etmeyiz. Devletin iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyması ve dövizin inmesi sonucunda esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin, ham madde üreticimizin de tek yürekle fiyatları eski seviyesine getirmesi milli bir görevdir. Bu görevin layıkıyla yapılacağına inancımız tamdır” dedi.

Dolardaki spekülatif artışların toplumda alım gücünü azalttığını ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de bu kapsamda hükümetin yaptığı çalışmayla birlikte doların normalleştiğini belirterek, “Dolar normal seviyelere inse de fiyatların düşmediğini görüyoruz. Biz de esnafımıza, üreticilerimize bu düşüşlerin yapılması için ricada bulunmaya geldik. Ziyaret ettiğimiz ilk işletmede bu çalışmanın yapıldığını gördük, memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Talimat verildi, indirim başladı

Türk Lirası'nın değerini daha üst seviyelere çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden çarşı esnaflarından Zübeyir Bozkurt ise “İndirimler başladı. Diğer esnaf arkadaşlarımız da pazartesi gününden itibaren indirim başlatacak. Ben bugün talimat verdim. Özellikle temel tüketim maddelerinde önemli indirimler yapacağız. Vatandaşlar, cumhurbaşkanımızın direktifleri sayesinde ucuza alışveriş yapabilecekler” dedi.

Çarşı esnafından Şehmuz Baran da halkın mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını, pazartesi gününden itibaren bir indirim kampanyası hazırlığında olduklarını söyledi.