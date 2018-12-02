İzmir “EuroVelo” için gün sayıyor

Avrupa'daki bisiklet rotaları ağı EuroVelo'ya İzmir'i de dahil edebilmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, 2019 başında bu hedefine ulaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, EuroVelo içindeki Akdeniz Rotasına giriş için yürüttüğü çalışmalarını Travel Turkey Fuarında düzenleyeceği Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayında anlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulusal EuroVelo Koordinatörü Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenecek “Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı”, 6- 8 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de, 12. Travel Turkey İzmir Fuarı ile eşzamanlı olarak yapılacak. Uluslararası Bisikletçiler Federasyonu (ECF-European Cyclists Federation) temsilcilerinin yanı sıra Belçika, Yunanistan ve Danimarka'dan pek çok kişinin katılımının beklendiği çalıştayda, İzmir'in EuroVelo Akdeniz Rotası'na dahil olmak için yaptığı ve yapacağı teknik, pazarlama ve tanıtım çalışmalarıyla birlikte işaretleme, yol çalışmaları ve altyapı düzenlemeleri de ele alınacak.

EuroVelo'nun gözü İzmir'de olacak

6 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de başlayacak Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı'nın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yapacak. ECF Başkan Yardımcısı William Nederpelt, ‘EuroVelo, Bisiklet Binmekten Daha Fazladır', İzmir Büyükşehir Belediyesi Bisiklet ve Yaya Erişim Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten ‘İzmir'in EuroVelo Deneyimi', Limburg Turizm Direktörü Ward Segers, ‘Limburg Bisiklet Noktaları Ağı', EuroVelo Kurucusu Jens Erik Lansen ‘Geçmişten Geleceğe EuroVelo' ve EuroVelo Yunanistan Ulusal Koordinatörü Spiros Papageorgiou de ‘İnsan ve Kültürleri Birbirine Bağlayarak Fırsatları Yakalamak' başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

EuroVelo nedir?

EuroVelo, Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaştırma komitesi tarafından desteklenen sürdürülebilir alternatif turizm modelidir. Avrupa'da 70 bin km üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 15 adet uzun yol bisiklet rotasını kapsamaktadır. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyo-ekonomik yapının geliştirilmesine destek sağlar. Merkezi Brüksel/Belçika olan ECF Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından yönetilir.

Akdeniz Rotası

EuroVelo'nun 15 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan ve İzmir'in üyelik başvurusunda bulunduğu “EuroVelo 8 Akdeniz Rotası” İspanya'dan başlıyor. Fransa, Monoco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna–Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi'ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir'in de eklenmesiyle ile birlikte listenin daha da zenginleşmesi bekleniyor.

Dikili üzerinden Gümüldür

İzmir'de turizmin gelişmesi için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, EuroVelo Bisiklet Rotası Ağı'na katılmak için 2016 yılından bu yana önemli çalışmalar yaptı. Avrupa Bisikletliler Federasyonuna (ECF) 15 farklı rotadan İzmir için uygun olan EuroVelo 8 Akdeniz rotası için başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımı aynı yıl onaylanırken, üyelik kabulünün Ocak 2019'da gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

İspanya'nın Kadiz kentinden başlayan, Yunanistan'ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs'ta iki bitiş noktası olan Doğu-Batı doğrultusundaki 5 bin 888 kilometrelik bisiklet yolları ağı, İzmir'in de eklenmesiyle 6 bin 379 kilometreye çıkacak. İzmir, EuroVelo'ya Türkiye'den dahil olan ilk kent olacak. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'nın uzantısında yer alan ve İzmir'e gelmek isteyen bisikletli turistler, Sakız'dan Çeşme'ye veya Midilli adasından Dikili'ye deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar'a, Gümüldür üzerinden de Selçuk'a ulaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ve Selçuk ilçelerini de birbirine bağlayacak bu ağ, 491 kilometre uzunluğunda olacak. Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF), rota üzerinde gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkiye rotasını 2019 yılında EuroVelo'ya resmi olarak ekleyecek.