İzmir Foça tezgahlarında levrek bolluğu

İzmir'de havaların soğuması ile birlikte Ocak ayının gözdesi levrek oldu. Pazarlarda balık bolluğu yaşanırken, tezgahları levrek balığı süslüyor.

Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstü olması mevsiminde olması gereken balık türlerini etkilemişti. Ege'de denize açılan balıkçıların yüzü levrek balığı ile gülmeye başladı. Çarşı pazarda balık bolluğu yaşanırken, tezgahlar özellikle levrek balığı ile doldu. Deniz levreğinin kilosu 170 lira ile 250 lira arasında değişiyor, deniz çuprası 170 lira, mırmır balığı 100 lira, Jumbo karides 400 lira, zargana balığı 80 lira, sardalya ve hamsi 50 liradan tezgahlarda satılıyor.

Foçalı balıkçı Menderes Gün, “Şu an ege bölgesinde en çok çıkan balık türü levrek, levrek bollaştı. Hava güzel olursa barbun ve tavuk balığı olur levrek soğuğu sever hava biraz soğudu zaman levrek çoğalır, havalar ısındı levrek kesilir her balık mevsiminde olur” dedi. Balıkçı Süleyman Kıbrıslı da, “Aralık ayında bol miktarda hamsi ve sardalya vardı ocak ayında düşmeye başladı. Şimdi bol miktarda deniz levreği çıkıyor, egeye has mavraki kefali bollaştı. Fiyatlar 150 lira deniz çuprası, 250 lira deniz levreği, 50 lira hamsi ve sardalya olarak uygun “dedi. Balıkçı Atabek Gapurcano " Ege'de geçen aylara göre en çok tutulmaya başlayan balık deniz levreği oldu. Havaların soğumasından dolayı en çok tutulan balık levrek olup kilosu 170 liradan başlıyor 200 lira ve 250 liraya kadar kilosu çıkıyor. Her çeşit balık bulunuyor " diye konuştu.