İzmir, fuara hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu sene 88. kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) geri sayım başladı.

İzmir'in 88 yıllık geleneği, Türkiye'nin farklı sektör ve ülkeleri bir araya getiren ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 88. kez açmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerin, birbirinden farklı ülke, firma ve sektörlerin boy gösterecekleri stantların yer alacağı İzmir Fuarı'nın hazırlıklarında sona gelindi. Stantların sergileneceği holler, fuara özel "sokaklar" ve başta Çim Konserleri Sahnesi olmak üzere etkinlik alanları düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ çalışanlarının birlikte yürüttükleri hummalı çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte katılacağı, 6 Eylül Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek büyük açılışa yetiştirilecek.

"Belediye sokağı" her zamanki yerinde

Yapılan hazırlıklar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de her yıl olduğu gibi hollerin yanında bulunan belediye sokağı standında yerini alacak. İçeriğinde Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin anlatılmasının yanı sıra İzmir'i tanıtan çeşitli etkinliklerin sergileneceği belediye sokağı ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Metro simülasyonu

Metro simülasyonunda belediye sokağına gelen minik ziyaretçiler simülasyon cihazı ile kendilerini metro sürücüsü ile kendilerini metro sürücüsü gibi hissedebilecek. Metroları tünellerden geçirerek istasyonlara güvenle yanaştırabilen minik ziyaretçileri sürpriz ödüller bekliyor.

Sportif yetenek ölçüm alanı

8-10 yaş arası çocukları ile birlikte alana gelen ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde, eğlenceli test ve ölçümlerle, çocuklarının hangi spor dallarında daha yetenekli olabileceğini öğrenebilecek.

İtfaiye simülasyonu

İtfaiye simülasyonu, belediye sokağına gelen ziyaretçilere tehlikedeki canları ya da zarar görmek üzere olan alanları yangından kurtarmanın ne kadar zor olduğunu deneme imkanı sunuyor. Oyunda çıkarılan sunu yangını söndürebilenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Bostan alanı

Bitki yetiştirmenin incelikleri, farklı türlerin bir arada güzelliği, insanın doğaya, doğanın insana neler katabileceği bostan alanında ziyaretçilere sunuluyor.

İzmir'i geziyorum

İzmir'i geziyorum isimli alanda ziyaretçiler özel gözlükleri takarak çevresine bakabilir ve yerlerinden kımıldamadan, kendini İzmir'in bambaşka bir noktasında bulabilecek.

360 derece İzmir

360 Derece İzmir uygulaması belediye sokağı ziyaretçilerini gizemli bir yolculuğa davet ediyor. Kapalı alana giren ziyaretçilere, bulundukları yerden hiç hareket etmeden, Bostanlı Kaykay Parkı'ndan Bergama Kozak Yaylası'na, Sığacık Kaleiçi'nden Pagos Yerel Üretici Pazarı'na nice güzel noktada keyifli bir gezintiye çıkmanın tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Gemi yolculuğu

Gemi maketi tasarımı alanı, ziyaretçilere ister tarihi Bergama Vapuru'nda, ister gece baykuş yolculuğunda olduğunu hissettiriyor. Ziyaretçiler maket üstünde bulunan stereoskopik gözlüklerden bakınca İzmir kıyılarını deniz üstünden seyretmenin keyfini yaşayacak.

İzmir fotoğrafı hatırası

Bu alanda ziyaretçiler önce ekrandan istediği manzara fotoğrafını seçecek, sonra yeşil alanın önüne geçerek istediği şekilde poz verecek. İzmir'in en güzel manzarasında çekilmiş gibi çıkan fotoğraflar Büyükşehir Belediyesi hatırası olarak ziyaretçilere hediye edilecek.

Atatürk ile yan yana fotoğraf

Bu alanda ziyaretçiler önce ekrandan tercih ettiği Atatürk fotoğrafını seçiyor, sonra yeşil alanın önüne geçerek poz veriyor. Ziyaretçiler ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana çekilmiş gibi çıkan fotoğraf kartlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi 88. İEF hatırası olarak evlerine götürebilecek.

BİSİM alanı

Bisikletsever ziyaretçiler, stantta kurulan BİSİM alanında bir yandan pedal basarken, diğer yandan VR gözlüklerle İzmir'in en güzel bisiklet parkurlarında geziniyormuş hissini yaşamanın tadını çıkarabilecek.

9 Eylül standı

Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de geçirdiği günlerden derlenen fotoğraf kareleri, alanda kurulacak büyük dijital kitap aracılığı ile ziyaretçilerle buluşacak. Ziyaretçiler dijital kitabın sayfalarını çevirerek, o özel günlere doğru yolculuğa çıkma fırsatı yakalayacak.

Kültür sahnesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi standında kurulacak kültür sahnesinde mini konserler, dans gösterileri ve söyleyişiler düzenlenecek.