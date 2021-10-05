‘İzmir Futbol Tarihi' çalışmaları devam ediyor

İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK), ‘İzmir Futbol Tarihi' yazılmasına yönelik başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

İZVAK'ın, Göztepe'nin ev sahipliğinde düzenlediği ikinci toplantıya kulüp tarihçilerinin yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Günver Güneş, futbol arşiv ve belgeselcisi Fethi Aytuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi'nden Emrah Sait Arda da katıldı.

Son derece yararlı bir toplantı yapıldığını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, “1870'lere dayanan İzmir'in futbol tarihi, aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin ve cumhuriyetimizin de tarihi niteliğinde. Toplanacak veriler, dijital ortama da aktarılacak ve arşivlenecek. Bu çalışmaya gönüllü olarak destek ve katkı veren tüm kulüplerimize, çok değerli yazarlarımıza, akademisyenlerimize teşekkür ederiz” dedi.