İzmir futbolu dibi gördü

İzmir'in bu sezon Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerinden Altay, Göztepe ve Menemenspor küme düşerken, Altınordu ligde kalmayı son hafta öncesinde garantiledi. Geçtiğimiz sezon yükselişe geçen İzmir futbolu, bu sezon tam tersini yaşayarak geriledi.

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü takımları Altay, Göztepe, Menemenspor ve Altınordu, bu sezon gösterdikleri kötü performanslarla taraftarlarını hüsrana uğrattı. Sezon boyunca inişli çıkışlı grafik çizen takımlar, bekleneni veremedi.

Altay'ın çıkmasıyla inmesi bir oldu

Geçtiğimiz sezon Play-Off şampiyonu olarak 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay, sezona hızlı bir giriş yapmıştı. İlk 2 haftada liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, 7. haftaya kadar etkili oyununu sürdürdü. Ancak 8. haftada deplasmanda alınan 4-1'lik Gaziantep FK yenilgisinin ardından İzmir temsilcisinde işler tersine dönmeye başladı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde üst üste oynadığı 16 maçta kazanamayan Altay, ligin dibine demir atmıştı. Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, yardımcısı Mert Nobre'yi 3 haftalığına göreve getirse de çözümü bulamadı. Daha sonra göreve gelen Teknik Direktör Serkan Özbalta, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Altay'ı ayağa kaldırsa da mali sebepleri gerekçe göstererek kulüpten ayrıldı. Son olarak Sinan Kaloğlu'na teknik direktörlük görevi veren Altay, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. Siyah-beyazlılarda ayrıca, 6 yıldır kulüp başkanlığı görevini sürdüren Özgür Ekmekçioğlu da geçtiğimiz ay görevi bıraktığını açıklamıştı. Mali sebepler neticesinde Altay'da Bamba, Paixao, Pinares gibi futbolcular sezon bitmeden sözleşmelerini tek taraflı feshederek ülkelerine döndü. 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Altay, böylece kalıcı olamayarak yeniden 1. Lig'in yolunu tuttu.

Göztepe, 5 yıl sonra Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Göztepe, 5 sezon üst üste ligde mücadele ederek kalıcı olmuştu. Bu sezona Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste alınan kötü sonuçla sebebiyle 4. haftada Sırp Teknik Direktör Nestor El Maestro'yu göreve getirmişti. Maestro yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen İzmir temsilcisi, ikinci yarının ilk 4 haftasındaki maçları kazansa da daha sonra üst üste 10 yenilgi alarak küme düşme hattına hapsolmuştu. Yenilgilerle birlikte Maestro'nun görevine son veren sarı-kırmızılı yönetim, daha sonra Hırvat teknik adam Stjepan Tomas'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen Göztepe'de Tomas da görevden ayrılırken, Göztepe U19 takımını çalıştıran Serdar Sabuncu, kalan haftalarda görevi devraldı. Süper Lig'de üst üste 5 sezonun ardından küme düşen Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, görevlerini bırakarak kulübü devredeceğini açıklamıştı. Sepil, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak takımın küme düşmesi sebebiyle taliplerle görüşmelerden sonuç alınamadığını açıkladı.

Menemenspor'un 3 yıllık 1. Lig mücadelesi son buldu

2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Menemenspor, ilk sezonunu 10. sırada, 2020-2021 sezonunu ise küme düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlamıştı. Bu sezona Erzurumspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde özellikle iç sahada aldığı puanlarla dikkat çekti. Deplasman maçlarında ise 2 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, son haftalara doğru iç sahasında oynadığı maçlarda da galibiyete hasret kalınca küme düşme hattına geriledi. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan Menemenspor, bitime bir hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Sezon içerisinde kulübün kayyuma devredileceği hakkında gelişmeler yaşanan Menemenspor, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ret kararıyla kayyuma devredilmekten kurtuldu. İzmir temsilcisi, gelecek sezondan itibaren 2. Lig'de mücadele edecek.

Altınordu son anda kurtuldu

İzmir'in 1. Lig'deki bir diğer temsilcisi Altınordu, ligde üst üste 8. sezonunu geçirdi. Altyapısından yetiştirdiği futbolcularıyla ve kadrosunda sadece Türk futbolculara yer vermesiyle adından söz ettiren Altınordu, sezonun ilk 3 haftasında galibiyet yüzü görememişti. Kulüpte 10. sezonunu geçiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sezonun ilk yarısını 22 puan toplayarak 13. sırada kapayan kırmızı-lacivertliler, ikinci yarının ilk 7 haftasında oynadığı maçların tamamını kaybederek küme düşmenin en büyük adaylarında biri haline gelmişti. Ancak sisteminden ve disiplinden ödün vermeyen Altınordu, daha sonra oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Son olarak sahasında konuk ettiği ve geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-lacivertliler, küme düşme hattındaki rakipleriyle puan farkını 4'e çıkararak son hafta öncesinde ligde kalmayı garantiledi. Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisi, bu sezon kümede kalmasıyla birlikte gelecek sezon 1. Lig'de üst üste 9. sezonunu geçirecek.