İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir güne yağışla başladı

İzmir’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.


İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oluşturdu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.