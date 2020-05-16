İzmir güne yangınlarla uyandı: 3 yaralı

İzmir'in Konak ve Buca ilçesinde bu sabah çıkan iki ayrı yangın çıktı. Konak ilçesinde meydana gelen bina yangınında dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı.

İlk yangın saat 06.20 sıralarında, Konak ilçesi Akarcalı Mahallesi 1090. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonucu olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Merkez Yenişehir müfrezesinden 2 arazöz, bir merdivenli arazöz, bir tonaj araç ile yangın müdahale ekipleri ve AKS ekibi sevk edildi. Vakit kaybetmeden yangın yerine intikal eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Yangında dumandan etkilenen biri kadın 3 kişi ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

İkinci yangın ise saat 07.30 sıralarında Buca İlçesi Seyhan Mahallesi 663/2 Sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla, olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Buca, Karabağlar, Yeni Çamlık, Gaziemir ve Merkez Yenişehir Müfrezelerinden çok sayıda yangın müdahale ekibi, beş arazöz, bir merdivenli arazöz, iki tonaj araç ve AKS ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına almakta oldukça güçlük çekmesine rağmen daha fazla büyümesini engelleyerek müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.