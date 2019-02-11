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İzmir HDP İl Başkanlığında çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmir HDP İl Başkanlığı binasında yangın çıktı.

Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.


Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'ndaki Tezol İş Merkezi'nin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Başkanlığı binasında kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı. Koku ve dumanları fark eden iş merkezi görevlisi, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, parti binasında parti bayrakları ve broşürlerin bulunduğu depodaki yangını büyümeden söndürdü. Yangında binada maddi hasar oluştu. Parti binasında olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları ilk incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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