İzmir için diplomatik zirve

“Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği ve Yaşar Üniversitesi İş Birliği Toplantısı” Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya, Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ve diğer fahri konsoloslar İzmir'in geleceğine yönelik görüşlerini paylaştı.

“Küresel barışa katkı”

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'nın ev sahipliğinde Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıda derneğin amacının ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yoluyla temelde küresel barışa katkıda bulunmak olduğu ve bunun Yaşar Üniversitesinin temel kurumsal değerlerinden “uluslararasılık” ile örtüştüğü vurgulandı. Toplantıda, uluslararası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rolü olan Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği ile Yaşar Üniversitesinin pek çok farklı alanda iş birliği yapması, fahri konsolosların bilgi birikimi ve tecrübelerinin çeşitli etkinliklerle üniversite öğrencileri ile paylaşılması, temsil edilen ülkelere mensup üniversite öğrencilerinin üyelerle periyodik toplantılarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması gibi konular ele alındı.

İş birliği olanakları

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir'in diplomasi zirvesinde özellikle eğitim ve kültür alanlarında daha yakın ve kapsamlı bir çalışma ortamının oluşturulması gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya da iki kurum arasında ortak çalışmaların verimli sonuçlar doğuracağına inandığını ve sürece katkı verebileceğini belirtti. Toplantı bitiminde Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Toprak, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'e teşekkür plaketi verdi.

Toplantıya katılanlar

İzmir'in geleceğine yönelik önemli konuların ele alındığı zirveye Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar, Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy, Jamaika İstanbul Fahri Başkonsolosu M. Aykut Eken, İzlanda Ankara Fahri Başkonsolosu Y. Selim Sarıibrahimoğlu, Şili İzmir Fahri Konsolosu Martin Sanford, Danimarka İzmir Fahri Konsolosu Can Kubalı, Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın, ABD İzmir Fahri Konsolosu Güliz Balsarı, Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali Tamer Bozoklar, Slovakya İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Borovalı, İrlanda Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Bülent Akgerman, Kosova İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mahzar İzmiroğlu, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğunu temsilen Elif Erdem, Slovakya İzmir Fahri Konsolosluğu Asistanı Petek Evirgen de katıldı.