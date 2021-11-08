İzmir için tasarladılar

Demircan, tasarladığı posthel projesiyle 4. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışmasında ikinci olurken, Allı ise deprem farkındalığı için tasarladığı kent müzesi projesiyle 8.'si düzenlenen Mekan2021/İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışmasında Jüri Teşvik Ödülünün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümündeki lisans eğitimlerinin yanı sıra, Mimarlık Bölümü'nde de çift anadal ve yan dal yapan Ayşenur Allı ve Mihriban Demircan, öğrenci projelerinin değerlendirildiği iki yarışmada iki ödül kazandı.

Mihriban Demircan, Doç. Dr. Gülnur Ballice koordinatörlüğündeki 2. sınıf İç Mekân Tasarımı dersinde, Basmane semtinde yer alan bir binayı posthel olarak tasarlarken, Agora Antik Kenti'nin binlerce yıllık tarihinden ilham alarak projesini gerçekleştirdi. Demircan, tarihten günümüze katmanlar halinde tasarladığı bu projesiyle 53 iç mimarlık öğrencisinin çalışmalarıyla katıldığı 4. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışmasında ikinci olmayı başardı.

Ayşenur Allı da, Dr. Öğretim Üyesi Kenan Eren Şansal'ın koordinatörlüğündeki İç Mekân Tasarımı Mezuniyet Projesi kapsamında İzmir halkının deprem bilincini arttırmak için bir kent müzesi tasarımı gerçekleştirdi. Allı, depremin oluşturduğu fiziksel ve depremzedeler üzerindeki psikolojik etkilerini mekânın oluşturulmasında kullanıldığı tasarımıyla bu yıl 8.'si düzenlenen Mekan2021/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışmasında ödül kazandı. Allı, tasarımıyla Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde eğitim alan 21 farklı üniversiteden 69 öğrencinin katıldığı yarışmada, Jüri Teşvik Ödülünün sahibi oldu.