İzmir için uluslararası işbirliği zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin geleceğini İzmirliler ile birlikte planlama hedefi doğrultusunda İzmir'deki büyükelçi, başkonsolos, konsolos ve fahri konsoloslarla bir araya geldi. Gerçekleşen büyük toplantıda, İzmir'in turistler açısından cazibe merkezi haline gelmesi ve yurt dışında İzmir markası oluşturmak için 5 yılda neler yapılabileceği tartışıldı.

İzmir'i katılımcı bir anlayış doğrultusunda yönetmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i yurt dışında bir marka haline getirebilmek için yabancı ülkelerin İzmir'deki temsilcileriyle bir araya geldi. 37 ülkenin temsilcilerinin ve emekli büyükelçilerin yer aldığı toplantı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, danışmanlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu da hazır bulundu.

Akdeniz Fuarı geliyor

2015 Expo'dakine benzer bir heyecan taşıdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temel hedefimiz İzmir'i kendi kabuğu içinde yaşayan bir kent olmaktan çıkarmak. O nedenle iki somut çalışmamız var birisi Akdeniz çanağıyla batı dünyası diğeri ipek yoluyla ulaşılan bir güzergâhın vazgeçilmez durak noktası olmak” diye konuştu. Akdeniz çanağındaki ilk adımı altı kente gönderdikleri mektupla attıkları mı belirten Başkan Soyer, “Bu altı kent içinde Barselona, Marsilya, Venedik Selanik, İskenderiye ve Beyrut yer alıyor. Bu kentlerle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl altı günlük, altı kentin katılacağı bir fuar yapmak istiyoruz. Sırayla her birinin fuara ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Mesela o gün fuara İspanya ev sahipliği yapıyor ise, İspanyol müzikleriyle, gastronomisiyle her şeyiyle İspanya'yı göreceğiz. Bunu sadece fuara sıkıştırmayacağız ve kente yayacağız. Sporda, müzikte, gastronomide bu altı kenti bir araya getirmek ve neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz” dedi.

İpek Yolu'nun önemi

Çin'in İpek Yolu için gerçekleştirdiği yatırıma dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İzmir bu güzergahın vazgeçilmez noktalarından biri olabilir. Çin'le beraber İpek Yolu üzerinden cazibe noktası olabilir. Aynı şekilde Avrupa Birliği İkinci Dünya Savaşı sonrasında lokomotif bir öncü yol üstlenmişse şimdi de Çin'de 20-30 yıl insanlığın önünde öncü bir güç olarak ilerleyecek. Bu yeni tablo da İzmir'in önemli bir yol üstelenmesi mümkün olabilir. Cervantes, Fransız, Alman kültür merkezleri açmışsak bir Konfüçyüs Enstitüsü ile Çin'in edebiyatını, görsel sanatlarını İzmirlilerle buluşturmak mümkün olabilir. Bu yeni tablonun içinde İzmir'in bir rol üstlenmesini sağlamak gibi hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

Opera festivali ve müze önerisi

Soyer'in konuşmasının ardından katılımcılardan da öneriler geldi. Emekli büyükelçi Şakir Fakılı, "İzmir'in tanıtımının Akdeniz Avrupa eksenli yapılması çok mantıklı. Bu çerçevede tamamlanacak opera binasında bir Akdeniz opera festivali yapılabilir" derken, Fas Krallığı Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu, "İzmir'in çıkışının turizm kaynaklı olacağını düşünüyorum. İzmir en çok yaşanılmak istenen yer bunu iyi değerlendirmek lazım. Kordon'dan yürüyerek Kadifekale'ye çıkmak istiyorum. Yol üzerinde büyük bir müzeyle karşılaşmak istiyorum. Buralar sadece yürüyüş yolları ile daha cazip hale getirilebilir" önerisinde bulundu.

Akdeniz kimliği vurgusu

Norveç Krallığı Fahri Konsolosu Enis Özsaruhan, "Alsancak limanından gelen bir yol var. İzmir'in cazip hale gelmesi için insanların iş saatinden kalan zamanı iyi kullanması lazım. Mesela Gazi İlkokulu'nun arkasından Kadifekale'ye kadar olan aksı tamamen yaya yolu olarak düşünmeliyiz. Bu müthiş bir proje olabilir" önerisinde bulunurken, İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ise, "Benden önce İzmir'de görev yapan İtalya konsolosları halen İzmir'e gelmeye devam ediyor. Ben de görevim bittikten sonra İzmir'e gelmeyi düşünüyorum. İzmir'i tanıyan geliyor ama tanımayanı nasıl çekeceğiz? Şehirlerde artık rekabet içerisindeler. Şehir belki de kendi doğasını takip etmek zorunda. İzmir'in en büyük çıkış noktası Akdeniz kimliği" dedi.

Kimler katıldı?

Toplantıya; emekli büyükelçiler, Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosu, İtalya Konsolosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muavin Konsolosu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi, İngiltere Konsolosluğu Ticaret Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Bangladeş, Bosna Hersek, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika, Makedonya, Malezya fahri başkonsolosları, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belerus, Belçika, Brezilya, Danimarka Krallığı, Fas Krallığı, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Hırvatistan, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, Kolombiya Cumhuriyeti, Lüksemburg, Norveç Krallığı, Pakistan, Senegal Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Şili fahri konsolosları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu katılım gösterdi.