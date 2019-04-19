İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın: “Operasyonu hiçbir ülkeden destek almadan yaptık”

Uluslararası sularda yapılan dev operasyonla ele geçirilen 5 ton esrarın bulunduğu teknenin getirildiği İzmir Limanı'nda açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Bu operasyonu hiçbir ülkeden destek almadan yaptık. Allah'a şükür hiçbir arkadaşımızda yaralanma olmadan operasyonu tamamladık” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen operasyonla ele geçirilen 5 ton toz esrar maddesinin yüklü olduğu “Pervin Oğulları” isimli balıkçı teknesi, TCSG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisine bağlanarak İzmir Limanı'na getirildi. Ele geçirilen 5 ton esrarın piyasa değerinin 250 milyon TL olduğu bildirilirken, İzmir Limanı'na gelerek operasyonu yapan personeli tebrik eden İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Türk jandarması ve Türk polisi muhteşem bir operasyon gerçekleştirdi” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına da teşekkür eden Aşkın, “Bu operasyonu hiçbir ülkeden destek almadan yaptık. Allah'a şükür hiçbir arkadaşımızda yaralanma olmadan operasyonu tamamladık. 4,5 ay süren bir çalışmaydı bu. 18 gözaltı var. Uyuşturucular Avrupa'ya gidecekti. Bu kadar uzak mesafedeki ilk operasyondu. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TCSG Umut'tan indirilen 135 çuval dolusu 5 ton toz esrar, narkotik ekipleri tarafından dizilerek sergilendi. Uyuşturucu maddeler daha sonra kapalı bir araca konularak Özel Harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri arasında İzmir Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.