İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, MÜSİAD İzmir'i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ağırladı. Ziyarette Başkan Saygılı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Şahne, MÜSİAD hakkında bilgi aldı.

MÜSİAD'ın bugün yurt içinde 88 irtibat noktası, yurt dışında 74 farklı ülkede toplamda 169 nokta ile 2 milyona yakın kişiye istihdam sağlayan sermaye platformu yapısıyla bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Bilal Saygılı, İzmir'de üyeleriyle birlikte yaptıkları çalışmaları Şahne ile paylaştı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise kamu düzenini korumak, huzur ve asayişi sağlamak için emniyet teşkilatıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Şahne, “Güçlü sivil toplum kuruluşu yapısıyla MÜSİAD'ın başta ekonomi olmak üzere birçok alanda ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, huzur ve istikrarına önemli katkıda bulunduğuna inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye teşekkür ederek, ziyaretin anısına plaket takdim etti.