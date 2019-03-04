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İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Medical Park İzmir'e teşekkür

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri neticesinde İzmir ili içindeki en yüksek puanı alan 5 hastaneden biri Medical Park İzmir Hastanesi oldu.



İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur tarafından takdim edilen teşekkür belgesi ile ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, "Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığının 2005 yılından bu yana sürdürdüğü sağlıkta kalite standartları değerlendirmelerinde hastanemiz yüz üzerinden 99.6 puan alarak kalitesini taçlandırmıştır. Hastanemizde ki tüm hizmet sunumunda hasta ve çalışan güvenliğini, hasta ve çalışan memnuniyetini esas tutmaktayız. Bu çalışmalarımızın karşılığını da çeşitli ulusal ve uluslararası denetim ve değerlendirmelerle karşılık bulmaktadır" dedi.

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