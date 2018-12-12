İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesi tamamlandı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesi tamamlanırken, ihalede en yüksek teklifi Halk Bankası verdi. 3 yıllığına yapılan anlaşmayla birlikte, 15 Şubat 2019'da peşin ödenmek suretiyle 2 bin 225 Türk lirasına anlaşmaya varıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Sağlık-Sen'in, sağlık çalışanlarını temsilen yer aldığı ihalede 2 bin lira alt limit parametresi uygulandı. İhaleye 2 bin liranın üzerinde teklif veren iki bankadan biri olan Halk Bankası, ihaleyi kazanan banka oldu. 2 bin 225 lira teklif veren bankayla, 3 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmayla sağlık müdürlüğü çalışanlarına, 15 Şubat 2019'da 3 yıllık promosyon olarak belirlenen ücretin hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını her alanda korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çalışanların mali ve özlük haklarını savunmanın öncelikli gündemleri olduğunu söyleyen Özdemir, "Bizlere yetkiyi vererek komisyonda görev almamıza vesile olan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına ihaleye katıldık. Onlar adına yer aldığımız ihalede, ülkemizdeki ekonomik tablo nedeniyle sadece iki banka ihaleye katılım sağladı. Buna rağmen sağlık çalışanları adına alabileceğimiz en iyi teklifle ihaleyi sonlandırdık.

İhalede en avantajlı durum tek seferde personele ödenecek olması, sürenin 3 yıllık olması, il sağlık müdürlüğünde geçici görevli olarak da çalışan personellere de bu ücretin yarısı ödenecek olması, kadrosu il sağlık müdürlüğünde olup 4/D daimi işçi kadrolarına verilecek ve yeni atanan ve İzmir'e tayinle gelen personele de kalan ayları hesaplanarak yatırılacaktır.