İzmir İl Sağlık Müdürü'nden rahatlatan korona virüsü açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Mehmet Öztop, İzmir'de hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan korona virüsü şüphesi üzerine açıklamada bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün, 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Öztop, hastayı tedbiren gözlem altında tuttuklarını, korona virüsü bulgularını taşımadığını düşündüklerini, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ifade etti.

"Hastamızda bu tarz bulgular yok"

Öztop, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 02.30 sıralarında bir özel hastanemizden gribal enfeksiyon bulgusu olan bir hasta geldi. Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretine gitmiş, 15 Ocak'ta geri dönmüştür. Biz tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında. Genel durumu iyi. Hastamızın ateşi yok. Bulunduğu bölgede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. Korona virüs enfeksiyonu yüksek ateşle, pnömoni gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvarlarına gönderdik. Çalışılıyor ama tam sonucu netleştirmek için belli bir sürece ihtiyaç var. Ancak klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bazı basın paylaşımlarında iki hasta olduğuna dair paylaşımlar var. İki hasta değil, hastamız evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık."

"Hastanede karantina uygulaması yok”

24 saat içerisinde tetkiklerin netleşeceğini kaydeden Öztop, “Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulması, bulaşıcı hastalıkları olan ya da yaşlı hastalarımızın gribal enfeksiyon olan ortamlardan uzak durmalarını öneriyoruz ama hastanelerimizde şu anda bir risk yok” diye konuştu.

Öztop, hastanede karantina uygulamasının da olmadığını belirtti.