İzmir ilçelerinde Polis Haftası kutlandı

kuruluş yıldönümü, İzmir'in ilçelerinde kutlandı. Urla ve Aliağa'da düzenlenen etkinliklerde, polis teşkilatının önemine dikkat çekildi.

kuruluş yıldönümü nedeniyle Urla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören; Urla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman tarafından Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Urla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Polis Haftası dolayısıyla okullarda yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Resim yarışmasında birinci olan Gülfem Kent, Urla Emniyet Müdürü İsmail Duman'ın ellerinden ödülünü aldı. İkinci olan Aytunç Tarhan'a Urla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, üçüncü olan Selin Baz ise Urla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abuzer Aşkın tarafından ödülleri taktim edildi. Tüm yurtta olduğu Aliağa'da da Polis Haftası kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü nedeniyle Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Volkan Güler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk büstüne konulmasıyla tören başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şair Bahri Ar'ın şiirini okumasıyla tören sona erdi.