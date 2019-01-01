İzmir ilçelerinde yeni yıl coşkusu

Yeni yıl, İzmir'in ilçelerinden coşkuyla karşılandı. İlçe belediyeleri, düzenledikleri etkinliklerle vatandaşların yeni yıla eğlenerek girmesine vesile oldu.

Dünya 2019'u karşılarken, İzmir'in ilçeleri de çeşitli etkinliklerle yeni yıla girdi. Vatandaşlar, rengarenk sokaklarda coşku içerisinde 2019'a girdi.

Foça, Demokrasi Meydanında coştu

Foçalılar ve Foça dostları, 2019 yılını Demokrasi Meydanında karşıladı. Foça Belediyesince, ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen yeni yıl kutlaması, büyük eğlenceye ve mutlu anlara sahne oldu. Foçalı müzisyenler, yeni yıla saatler kala Demokrasi Meydanında peş peşe sahne aldı. 2019'u büyük heyecan ve umutla karşılayan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde coşkuyla dans etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, vatandaşlarla birlikte Halay çekerek yeni yıl sevinçlerine ortak oldu. Başkan Demirağ, ‘‘Yeni Yılda demokrasi, özgürlük ve barışın yaşamımıza ışık tutmasını, sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketin her daim hayatımızda olmasını diliyor, candan kutluyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin 2019'' dedi.

Başkan Akpınar 2019'u taksicilerle karşıladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2018'in son saatlerini taksi duraklarında geçirdi. Yılbaşını direksiyon başında karşılayan taksiciler, Başkan Akpınar'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Taksicilerle pasta kesip sohbet eden Başkan Akpınar, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2018'de ülke olarak zor ve sıkıntılı süreçler yaşadık. Dileğimiz 2019'da bu tür acıların yaşanmaması. Vatandaşlarımızın, esnafımızın ve tüm emekçilerin huzur bulacağı bir 2019 umuyorum. 2018'in son saatlerinde taksicilerimizi ziyaret ederek de sıcak çayla, samimi bir sohbeti paylaştık. Sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl diliyorum" dedi.

2019, Menderes'te açılışla karşılandı

Menderes Belediyesi tarafından 2019'un gelişi sürpriz açılışla kutlandı. İlçe meydanında yer alan Menderes Saat Kulesinin açılışı gece saat 12'de gerçekleşti. Yeni yıl kutlaması ve saat kulesi açılışının birlikte yapıldığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen kutlamalar DJ performansıyla başladı. Ardından gerçekleşen fasıl ile coşku doruğa çıktı. Yapay kar yağışının gerçekleştiği etkinlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Menderes Saat Kulesinin açılışı gerçekleşti. Gece hava fişek gösterileri ile son buldu. Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Biz Menderesimizde yeni yıla açılışla girdik. İlçe merkezimize saat kulemizi kazandırdık. İnşallah 2019 yılı da açılışlarımızla geçecek. Sadece 2019 değil daha nice yıllar birlik ve beraberlik içerisinde Menderesimize hizmet kervanını sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Menderes Saat Kulemiz güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Balçova'da en güzel yılbaşı geleneği

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya 14 yıldır yaptığı gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yılın gelişini Balçovalılar ile birlikte kutladı. Gün boyunca kapı kapı gezen başkan Çalkaya, öğlen saatlerinde başladığı ziyaretlerine gece yarısına kadar devam etti. Gün boyunca 30 ayrı evi ziyaret eden Mehmet Ali Çalkaya, kimi eşini kaybetmiş, kimisi amansız hastalıklarla mücadele eden birçoğu da geçim derdi çeken vatandaşları ziyaret ederken, Balçovalılarda Başkan Çalkaya ile birlikte yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Manevi duyguların da maddiyat gibi paylaşıldıkça arttığına inandığını ifade eden Başkan Çalkaya, “Dertler paylaştıkça azalıyor, mutluluklar da artıyor. Biz yeni yıla girerken vatandaşlarımızla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz. Onların dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşması, çocukların bir tebessümü dünyalara bedel. Biz yola çıkarken Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmayacağına ifade ettik. İlçemizde bu dostluğu artık yaşıyoruz. Umarım 2019 çocukların hep güldüğü, hastaların şifa bulduğu, savaşların ve şiddetin olmadığı adaletli bir yıl olur" ifadelerini kullandı.