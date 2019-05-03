İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İzmir İngiltere'den 80 bin turist karşılayacak

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Jet2 Holidays’in İngiltere, Manchester’dan gelen ilk uçuşunu karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Jet2 Holidays'in İngiltere, Manchester'dan gelen ilk uçuşunu karşıladı. Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük tur operatörü olan Jet2 Holidays ile İzmir'e gelen yolcular çiçeklerle karşılandı.


TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanında, Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük tur operatörü olan Jet2 Holidays ile İzmir'e gelen ilk yolcuları çiçeklerle karşılandı.


Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük tur operatörü olan Jet2 Holidays bu hafta içinde İngiltere'den İzmir'e beş farklı şehirden daha direkt uçuş başlatıyor. Manchester'ın yanı sıra Londra Stansted, Glasgow, Newscastle, Birmingham ve Leeds'den de İzmir'e yaz sezonu boyunca direkt uçuşlar düzenlenecek. Altı şehirden haftada toplam sekiz sefer gerçekleşecek Jet2 Holidays ile İzmir'e yaz sezonunda İngiltere'den 80 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.


TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, "Ege bölgesinin dünyaya açılan kapısı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan şu an 30 ülkede 55 destinasyona direkt uçuş gerçekleşiyor. Jet2 Holidays'in İngiltere'nin altı farklı şehrinden başlattığı uçuşları karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmaya, Ege bölgesinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Jet2.com ve Jet2 Holidays CEO'su Steve Heapy ise “Bu yaz sezonunda Birleşik Krallık'taki dokuz merkezimizin altısından gerçekleştireceğimiz uçuşlarla, İzmir popüler bir destinasyon olarak öne çıkıyor” dedi.


Jet2 Havayolları 100 uçağıyla hizmet veriyor ve İngiltere'nin en büyük üçüncü havayolu konumunda yer alıyor.



TAV Havalimanları hakkında


Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2018'de iştirakleriyle birlikte bir milyon uçak seferine ve 152 milyon yolcuya hizmet sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.