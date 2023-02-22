İzmir iş dünyasından konteyner seferberliği

İmal edilen konteynerler ve müstakil tuvaletler, demir yolu ile İzmir'den deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından bölgedeki konteyner ve tuvalet ihtiyacı üzerine ilk günden harekete geçen İzmir iş dünyası, imal edilen konteyner ve müstakil tuvaletleri demir yolu ile deprem bölgesine gönderiyor. Bitişik nizamda iki ev şeklinde tasarlanan konteynerler 21 metrekareden oluşuyor. Ayrıca dört gözlü müstakil tuvaletler de bölgeye yollanıyor.

"İş insanları tek vücut oldu"

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen, "İzmirli iş insanları olarak asrın en büyük felaketinde inanılmaz bir imece sağlandığını gördük. İş insanları tek vücut oldu. Bitişik nizam olarak iki tane ev şeklinde 21 metrekarelik konteynerler ve ayrıca tuvaletler deprem bölgesine hızla ulaştırılıyor. Bu organizasyonda biz de elimizden gelen katkıyı sürdürüyoruz. Bize destek veren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

"50 konteyner hedefinin üzerine çıkacağız"

Depremin ertesi günü çeşitli iş insanlarının konteyner imalatına başladığını kaydeden Ölçen, "İmalatçılar kapasitelerini artırarak bu işe girişti. Konteynerler alanda toplanıyor; kamu kurum ve kuruluşları ve iş insanlarının destekleri, Devlet Demiryollarının nakliyesi ile peyderpey deprem bölgesine gidiyor. Biz 50 konteyner hedefi ile yola çıkmıştık ama bu hedefin üzerine çıkacağımızı görüyoruz" diye konuştu.