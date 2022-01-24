İzmir İtfaiyesi 11 bin 718 yangınla mücadele etti

2021 yılında İzmir ili genelinde 11 bin 718 yangınla mücadele eden ekipler, yüzde 94,70'ini daha başlangıç aşamasında söndürdüler.

İzmir itfaiyecileri, küresel ısınmanın etkilediği 2021 yılında, orman yangınları, sel baskınları ve kentte gerçekleşen kurtarma görevleri arasında yoğun bir dönem geçirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İzmirlilerin can ve malını korumak için görevden göreve koştular. 2021 yılında İzmir ili genelinde 11 bin 718 yangınla mücadele eden ekipler, yüzde 94,70'ini daha başlangıç aşamasında söndürdüler. Yangınların önde gelen sebeplerinin başında 4 bin 974 adet (yüzde 42,25) ile sigara izmariti geliyor. Ardından ise 2 bin 555 adet (yüzde 21.80) ile yakılan açık ateş ve 2 bin 278 adet (yüzde 19.44) elektrik kısa devre yangınları takip ediyor. Bu yangınlara müdahale esnasında ise 14 itfaiyeci yaralanırken 68'i kadın 183 vatandaş ise yaralı olarak kurtarıldı. 28 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Arama - kurtarma faaliyetleri sürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKS 112 ekipleri, 2021 yılında 10 bin 49 arama kurtarma operasyonu da gerçekleştirdiler. Bu kurtarma faaliyetlerinin 4 bin 657'si insan hayatı kurtarma olarak kayıtlara girdi. Kurtarma çalışmalarında trafik kazaları bin 225 (yüzde 26.30) olay ile ilk sırada geliyor. Bunu sırayla 826 (yüzde 17.74) binada mahsur kalma, 528 (yüzde 11.34) çatı-tabela- pano uçması ve 522 (yüzde 11.21) intihar girişimi takip etti. Gelen 134 ihbar ise asılsız çıktı. Arama Kurtarma çalışmalarında 19 itfaiye personeli yaralandı. Kazalarda ise bin 826 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. 211 kişi ise gerçekleşmiş kazalarda hayatını kaybetti.

İzmir İtfaiyesi ekipleri aynı dönemde 5 bin 258 hayvan kurtarma faaliyeti yürüttü. Bu kurtarmaların 3 bin 567 tanesi kedi 770' i kuş, 530 tanesi çeşitli hayvanlar ile 391'i köpek kurtarma operasyonları şeklinde oldu.

Verilen eğitim miktarında iki kat artış

İzmir İtfaiyesi, yangın müdahale ekiplerini hizmet içi eğitimleriyle sürekli olarak hazır ve güncel bilgilerle dinamik tutmaya devam etti. Ayrıca gönüllü itfaiyecilere, çeşitli kurum ve kuruluşlara, okullara, muhtarlara verdiği eğitimleri sürdürdü. Bu eğitimlerden 7 bin 132 katılımcı faydalandı. Toplamda ise önceki yıla göre yaklaşık iki kat artış ile 23 bin 270 kişiye eğitim verildi. Pandemi koşullarında verilen eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini sürekli kılabilmek amacıyla, online eğitim hizmeti de sürdürülmektedir.

İzmir İtfaiyesi ulusal afetlerde görev aldı

2021 Ağustos'unda gerçekleşen Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına ilk gününden itibaren destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Milas'ta 54 personel, 6 itfaiye arazözü, 25 su tankeri, 3 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı ile görev aldı.

Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kuruldu

Küresel ısınma sonucu bu tür orman yangınlarının yoğunlaşacağını öngören İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kuruldu. İtfaiye hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için itfaiye istasyonlarına ek olarak 4 ilçede orman köyleri ve kırsal alanlarda yeni müfreze ve orman yangınlarına karşı nöbet noktaları oluşturuldu. Yangına ilk müdahalede başarılı sonuçlar alınması sonucu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin köylerdeki yangınlara erken müdahale edilebilmesi için 12 ilçenin köyüne verdiği 3 ton su kapasiteli 60 tankere ek olarak, 65 tankerin daha dağıtımı için ikinci aşamaya geçildi.

Suya alternatif "susuz söndürme"

2021 yılında İzmir İtfaiyesi küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklı olarak artan susuzluk sorunları yüzünden, zaruri ihtiyaç dışında suya alternatif çözümler üzerinde yoğunlaşıldığı bir yıl oldu. Bu alandaki çalışmaları yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Su, benzin ve mazot gibi petrol türevlerinden elde edilen ürünler, daha yüksek maliyetlere erişebileceği için susuz söndürme yöntemleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Doğru planlamayla en kısa sürede hayata geçirmek için uğraşıyoruz” dedi.

Kurumsallaşma yolunda 'Gönüllü İtfaiyecilik'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin yeşil dokusunu yangınlara dirençli hale getirecek eylem planını, “Orman seferberliği ilan ediyoruz” sözleriyle duyurması sonrasında 200 kişilik Orman Gönüllüler Ekibi kurmak için çalışmalar başlatıldı. Gönüllü İtfaiyecilik konusunu kapsamlı ve sistemli şekilde ele alan İzmir İtfaiye Dairesi gönüllülüğü; Yangın gönüllüsü, Arama Kurtarma gönüllüsü ve Lojistik Destek gönüllüsü diye 3 başlık altında ele aldı. Gönüllük kurumunun esaslarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, "Gönüllü İtfaiyecilikte bu bölümler ile ilgili en doğru kişiyi seçerek başarılı bir ekip oluşturmak adına bazı kriterler koyduk. Bu kriterlerin içine zorunlu bir şart getirdik. Kendi sağlık sigortanızı yapmıyorsanız gönüllü almıyoruz dedik. “Önce Emniyet ” anlayışıyla eğer gönüllü olacaksınız ve herhangi bir canlıya yardım etmek istiyorsanız ilk önce kendinizi koruyup güvence altına alacaksanız dedik. Bu bizim ülkemizde bir ilk olacak” demişti.

Afete hazır İzmir

Bu çalışmalar ise Eylül 2021'de meyvelerini vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kenti doğal afetlere karşı dirençli hale getirerek, ihtimal dahilindeki afetlere hızlı ve etkili müdahale için İzmir Arama Kurtarma Dernekleri ve ilçe belediyeleriyle ortak hareket etme kararı aldı. “Afete Hazır İzmir” sloganıyla, 9 İzmir Arama Kurtarma Derneği ve 3 ilçe belediye ile acil durumlara daha güçlü müdahaleyi amaçlayan işbirliği protokolü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle imzalandı. Protokol imza gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse'nin yönetiminde; AKUT İzmir ve Yarımada Ekipleri, Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ÇAK, GEA Arama Kurtarma Ekibi, Tire Arama Kurtarma Ekibi (TAKED), TAMGA Arama Kurtarma Ekibi, SAR Arama Kurtarma Ekibi, İZMAK Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Haberleşme (TRAC) İzmir Şube Başkanlığı, TDF İzmir Arama Kurtarma Ekibi (İZSAR), İzmir Mağara Araştırma Ekipleri (İZMAD), Menderes Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAK), Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (BUCAKUT), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Müdahale Ekipleri; arama kurtarma, yangın ve deprem gibi kapsamlı tatbikatları koordinasyonlu olarak gerçekleştirdi.

"Acil İzmir" mobil uygulama kapsamı genişletildi

30 Ekim 2020 depreminden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu ve AKS 112 ile İtfaiye ekiplerinin kazazedeye yardım ulaştırmasını hızlandıran " Acil İzmir" uygulamasının geliştirilmesine devam edildi. Görme engelliler içinde kullanılırlığı artırılan Acil İzmir mobil uygulaması doğal afetlerin yanında sel, arama kurtarma ve sıkışmalı trafik kazalarında da konum ve diğer bilgileri bilgisi itfaiye ekipleri ile paylaşıyor.