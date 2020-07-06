İzmir İtfaiyesi yangın raporunu açıkladı: Yangınların yüzde 42'si sigara izmaritinden

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının raporuna göre, bir yılda İzmir'deki yangınların yüzde 42'si sigara izmaritinden çıktı. İtfaiye ekipleri, bir yılda bin 634 kedi kurtarırken, 34 kişinin ise parmağından çıkmayan yüzükleri kesti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının son altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan yangın raporunu açıkladı. İlginç detayların yer aldığı rapora göre, bir yılda İzmir genelinde; bina, iş yeri, fabrika, otluk ve makilik alanlar ile araçlar başta olmak üzere 10 bin 859 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 42'si (4 bin 590) sigara izmaritinden çıktı.

Yine rapora göre, bu yangınların bin 943 kısa devre, 133'ü baca nedeniyle yaşandı. 106 olay kayıtlara “şüpheli” olarak geçerken, açık ateşten 2 bin 855, kundaklamadan kaynaklı 41, kasıtlı olarak 30, yıldırım düşmesi sonucu ise 14 yangın çıktığı bildirildi. Bir yılda ekili veya çöplük alanlarda 6 bin 220 yangın çıkarken, bina yangınlarının bilançosu ise bin 923 olarak kayıtlara geçti.

Bir yılda bin 634 kedi kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun olarak mesai harcadığı bir diğer konu ise hayvan kurtarma oldu. Bir yılda bin 634 kedi kurtarılırken yine 122'si köpek, 352 kuş olmak üzere bir çok canlının da yeniden hayata tutunması sağlandı. Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulan AKS 110 ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 318 trafik kazasına müdahale edildi. Yine rapora yansıyan bir diğer veriye göre, binada mahsur kalan 163 kişi kurtarıldı. Ayrıca 34 kişi ise parmaktan çıkarılamayan yüzükleri için itfaiyeye başvurdu. Öte yandan İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığına son bir yılda 5 bin 292 ihbar yapıldı. İhbarlardan 977'si asılsız çıktı. Son bir yılda çıkan yangınlardan dolayı, ortaya çıkan hasar ise 147 milyon 667 bin 685 TL'yi buldu.