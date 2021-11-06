İzmir İtfaiyesi'nden hayat kurtaran buluş

İzmir'in Bayındır ilçesinde 10 santimetre çapındaki artezyen borusunun içine düşen 2 köpek yavrusu İzmirli itfaiyecilerin çabaları sonucu kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde PVC borular ve bisiklet fren tertibatı kullanılarak üretilen özel bir ekipman sayesinde başarıya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri artezyen kuyusunun borusuna düşen 2 köpek yavrusunu özel bir operasyonla kurtardı. Bayındır Fatih Mahallesi Yanık Kacak Mevkii'ndeki bir çiftlikte 7 köpek yavrusundan ikisi 10 santimetre çapında 15 metre derinlikteki artezyen kuyusuna düştü. Çiftlik sahibinin durumu haber vermesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli hazırlıkları yaparak belirtilen adrese ulaştı. Ekipler, boru çapının küçük olması nedeniyle kurtarma operasyonu için özel bir ekipman üretti. Acil Tıp Teknisyeni ve itfaiye eri Arif Evci'nin tasarladığı ekipmanla ile birlikte çalışan ekipler, 5 saat süren başarılı bir operasyonla iki köpek yavrusunu sağlıklı bir şekilde düştüğü borudan çıkardı. Kurtarma ekipmanı olarak ise PVC borular; kıskaç olarak da bisikletin fren tertibatı kullanıldı. Ekipler, tekrar düşme riskine karşı güvenlik önlemleri aldıktan sonra köpek yavrularını sahiplerine teslim etti.