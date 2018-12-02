İzmir iyilikte buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla “İzmir'de iyilik var” sloganıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, bu yıl 3. kez “İyilik” için buluştu. Binlerce iyilik gönüllüsü, bu yıl, teması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “Sorumlu tüketim” olarak belirlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanında bir araya geldi.

Bu yıl 3. kez “İzmir'de iyilik var” sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformunun işbirliğiyle “iyilik” yine tüm kenti sardı. Gündoğdu Meydanında toplanan yaklaşık 4 bin gönüllü, gün boyunca iyilikler yaparak örnek olmaya çalıştı. Bir şenlik gibi kurgulanan iyilik gününde, katılımcılar, 2. el kitap ve eşyalarını takas etti, ritim atölyesine katıldı, şemsiyelerini ve bazı eşyalarını tamir ettirdi; organik atıklar ile balkonda nasıl kompost gübre yapabileceklerini veya terziden basit tamir ve onarım teknikleri öğrenebilecekleri etkinliklere katıldı. Ayrıca, yüzlerce gönüllü, alanda kurulu Kızılay standında kan ve kök hücre bağışında da bulundu. Etkinlikte İzmir Pop Orkestrası, ritim grubu, Barış Çocuk Senfoni Orkestrası sahne alırken Ege Kültür Derneği Gösterisi de büyük beğeni kazandı.

“İnsanın özünde iyilik var”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 4 yıl önce “Kampusta iyilik var” diyerek yola çıktıklarını belirterek, “İzmirlilerin genetiğinde iyilik var. Bunu hayata geçirmek ve büyük kitlelere yaymak için birilerinin öncülük yapması gerekiyordu. İnsanın özünde iyilik var, o iyiliği çıkarmak önemli. Kampustan yayılarak İzmir'i saran ve bu yıl burada üçüncüsü düzenlenen İzmir'de İyilik Var Hareketi, bugüne kadar yüzbinlerce kişiye dokundu. Amacımız, çeşitli nedenlerle imkanları kısıtlı olan grupların gönüllülük aracılığı ile toplumsal katılımını güçlendirmek, gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve gönüllülüğün görünürlüğünü arttırmak. Herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğunu, iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığını savunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını, kişileri, inisiyatif ve platformları, örgütlü ya da bağımsız tüm yapıları, kurumları iyilik paydasında buluşmaya davet ediyoruz. İyiliğin etrafında birleşiyoruz. Bundan sonra da bu hareketin İzmir'den yayılarak sürmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Tema, sorumlu tüketim”

Geçtiğimiz yıldan itibaren İzmir'de İyilik Var Hareketinin hepimizi ilgilendiren konuları da gündeme taşımak için bir tema üzerinde yoğunlaştığını belirten Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, “Geçen yıl, engellilerin yaşamın bütün alanlarına erişimi konusunda İzmir'in çeşitli yerlerinde 50'ye yakın etkinlik düzenlendi, 100'ün üzerinde kurum bir araya geldi. Bu yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkat çekmek ve 12. maddede yer alan Sorumlu Tüketim konusunda, bireyleri, kurumları ve toplumu duyarlı olmaya davet etmek için bir dizi etkinlik düzenledik. Bu bağlamda haftalardır çalıştık. Bugün de binlerce iyiliksever burada. İyilik hareketinin gün geçtikçe büyüyerek İzmir'e yayılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına konuşan ve platforma gönüllü gençlerle çıkan Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ da belediyenin gönüllülük projeleri hakkında bilgi vererek katılan gençlere teşekkür etti. Tunçağ, “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle biz de bugün İzmir'de İyilik Var diyerek dayanışma kültürüne dair farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Geleceğimizi korumak ve yeni nesillere iyi bir dünya bırakmak için sivil toplum kuruluşları, üniversite ve yerel yönetim işbirliğiyle iyilik için bir aradayız ve bu yıl temamız sorumlu üretim ve tüketim. Yaşamın her alanında akılcı tüketim ve geri dönüşüm için sadece bu meydanda değil tüm İzmir'de iyilik için gönüllüyüz, birlikteyiz” dedi.

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da gönüllülere seslenerek “İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını, çevremize ve tüm İzmir'e yayma' mesajı verdi.

Günün anısına hep birlikte kalp figürü yapan binlerce İzmirli, gün boyunca yaptıklarıyla da gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlattı.