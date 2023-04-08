İzmir jandarması 32 göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Nisan 2023 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesinde yaptıkları yol kontrol faaliyetinde 32 düzensiz göçmen yakaladı. 22 Yemen, 7 Eritre, 1 Somali, 1 Gambiya ve 1 Çad uyruklu göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise olayın organizatörü olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, 1 araca da el konuldu.