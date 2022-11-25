İzmir jandarması, mandalina bahçelerindeki kadınlarla buluştu

İzmir'de jandarma ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde, mandalina bahçelerinde çalışan kadınlarla buluştu. Kadınlara KADES'i anlatan ekipler, daha sonra da çiçek hediye etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde kadınlarla buluştu. Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde, mandalina bahçelerinde çalışan kadınlarla buluşan ekipler, günün anlam ve önemine yönelik kadınları bilinçlendirme faaliyeti yürüttü. Kadınlara KADES'i de anlatan ekipler daha sonra ziyaret ettiği kadınlara çiçek hediye etti.

Karşılarında jandarmayı gören kadınlar da mutluluklarını gizleyemedi.