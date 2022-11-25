İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir jandarması, mandalina bahçelerindeki kadınlarla buluştu

İzmir’de jandarma ekipleri, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ etkinlikleri çerçevesinde, mandalina bahçelerinde çalışan kadınlarla buluştu.

İzmir'de jandarma ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde, mandalina bahçelerinde çalışan kadınlarla buluştu. Kadınlara KADES'i anlatan ekipler, daha sonra da çiçek hediye etti.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde kadınlarla buluştu. Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde, mandalina bahçelerinde çalışan kadınlarla buluşan ekipler, günün anlam ve önemine yönelik kadınları bilinçlendirme faaliyeti yürüttü. Kadınlara KADES'i de anlatan ekipler daha sonra ziyaret ettiği kadınlara çiçek hediye etti.


Karşılarında jandarmayı gören kadınlar da mutluluklarını gizleyemedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.