İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı

İzmir karayolunda bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bergama- Soma karayolunun 14.kilometresinde Bergama yönüne seyir halinde olan H.U(45) yönetimindeki araç yoldan çıktı.


Bariyerlere çarpmasının ardından yolun kenarındaki tarlaya yuvarlanan araç, birkaç defa takla attıktan sonra ancak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan araçtan güçlükle çıkartılan H.U(45), Ö.T.U( (38), C.U(4), C.U(3), E.T(59), Ö.T(40), C.H.T(10), H.T(40), A.D(6) Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.