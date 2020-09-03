İzmir Karikatür Müzesi taşınıyor

Biz her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurulduğu 2012 yılından bu yana Alsancak Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan tarihi binada hizmet veren İzmir Karikatür Müzesi, binanın sahibi Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile imzalanan protokolün sonlanması üzerine binadan taşınıyor. Protokolde belirlenen sürenin bitiminde, binanın müze olarak kullanılmaya devam edebilmesi adına iki kurum arasındaki yazışmalardan olumlu sonuç çıkmayınca, müzenin taşınması için yeni bina arayışı başladı. Konak Belediyesinin butik müzeleri arasında yer alan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması dahil birçok yarışma ve sergiye ev sahipliği yapan müzenin, yeni bir binada hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Müzenin kapanmasının söz konusu olmadığını ve yeni bir binaya taşınacağını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Karikatür Müzemizin bulunduğu binanın mülkiyeti Kızılay İzmir Şubesi'nde. Her şey prosedüre uygun olarak protokol ile belirlenmiş. Yıllardır, bu bina karikatür sanatçıları, sanatseverler, burada düzenlenen atölyelere katılan çocuklar tarafından benimsenmiş. Bu noktada bizler bu alışkanlığı kırmayalım istedik. Sürenin uzatılmasını talep ettik. Biz, Kızılay İzmir Şubesi'nin sanata ve sanatçıya karşı bir tavır içinde olduğunu düşünmüyoruz. Bunu Kızılayımıza konduramayız. Ancak gelinen noktada binadan taşınmak durumundayız. Müzenin kapanması söz konusu değil. Birkaç yer belirledik. Teknik incelemelerin ardından en uygun noktaya müzemizi taşıyarak, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz."

“Tarihi dokuyu koruyor ve yaşatıyoruz”

Konak'ta tarihi dokuyu korumak ve günümüzle buluşturmanın en önemli önceliklerinden olduğunu ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak'ta öncelik verdiğimiz en önemli işlerden biri de tarihi korumak, tarihi ortaya çıkarmak ve yeniden günümüzle buluşturmak. O eski şehir yapısını, gerek turizm gerekse kültür değeri olarak yaşatmak adına Konak'ın hemen her noktasında restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Basmane'de Silahhane Binası ve Kıllıoğlu Hamamı, Varyant'ta İkizevler, Kemeraltında Alanyalı Konağı, Tepecik'te Kemer İstasyonu, Liman arkasında meclis ve kültür binası, İkiçeşmelik'te tarihi çeşmeler ve daha birçok projemiz var. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise tamamlanmak üzere. Yıkık, harabe binaları yaşayan mekanlara dönüştürüyor ve İzmirlilerin hizmetine açıyoruz. Sekiz yıldır Alsancak'ta hizmet veren İzmir Karikatür Müzesi de bu yapılardan biri."

Konak Belediyesi ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi, yıkık haldeki binanın restorasyonu ve kullanım hakkı üzerine 2010 yılında protokol imzaladı. Binanın mülkiyet sahibi Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile Konak Belediyesi arasındaki protokol gereği, kullanılamaz haldeki tarihi yapının restorasyonu Konak Belediyesince özenli bir şekilde yapılarak bina yeniden yaşayan bir mekan haline getirildi. 2020 yılında protokol süresinin sonlanması üzerine, müzenin sanatçıların ve vatandaşların benimsediği yerinde kalması için yapılan yazışmalar olumsuz sonuçlandı.

İzmir Karikatür Müzesi, İzmir'in ilk ve tek karikatür müzesi olmasının yanında açıldığı günden bugüne pek çok ulusal ve uluslararası karikatür ve mizahi obje sergisini izleyiciyle buluşturdu. Ayrıca müze, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasına da dört yıldır ev sahipliği yapıyor.