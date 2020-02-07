İzmir, katı atık bertaraf tesisi için çalışmalarını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes ilçesinde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin Ankara Mamak'taki bir benzerine ziyaret düzenledi. Ziyarete Menderes ilçesi meclis üyeleriyle muhtarlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes ilçesinde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisiyle ilgili bilgilendirme gezisi düzenledi. Menderes'ten Ankara'ya giden kalabalık heyet, ilçelerinde kurulması planlanan tesisin bir benzerini inceleme fırsatı buldu. Heyette Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, her iki belediyeden bürokratlar ve Menderesli muhtarlar yer aldı. Ziyaretçiler, günde yaklaşık bin 500 ton kentsel atığın işlendiği ve 14 yıldır faaliyette olan Ankara Mamak'taki Katı Atık Yönetimi Tesisi hakkında bilgi alıp akıllarındaki soruları doğrudan tesisin yöneticilerine sorma fırsatı buldu. Menderes'ten giden heyete ilk önce tesis hakkında genel bilgi verildi, atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatıldı. Sunumun ardından Menderesliler, Ankara'daki tesis hakkında sorular sordu. Özellikle tesisin koku yapıp yapmadığı, atık suların nasıl kontrol edildiği ve çevreye zarar verip vermediği konuları gündeme geldi. Daha sonra tesisi gezen heyet, atıkların işlendiği yerleri ve atık ısının kullanıldığı seraları gezdi. Seralarda yapılan topraksız tarım özellikle ilgi çekti.

Yurtdışındaki örnekler incelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Menderes'te kurmak istedikleri tesis hakkında doğru bilgi vermek ve örneklerle yapılacak çalışmaları anlatmak için bu geziyi düzenlediklerini belirtti. Yıldız Devran kurulması planlanan modern katı atık tesisleriyle ilgili teknolojileri uzun yıllardır hem yurt dışında hem de Türkiye'de araştırdıklarının altını çizerek şöyle konuştu: “Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis aldığımız alanla ilgili kuracağımız tesisin teknolojisini bölge halkına, muhtarlara ve meclis üyelerine tanıtmak için buradayız. Katı atığın entegre bir sistemle yönetildiği ve hammaddeye dönüştürüldüğü bu tesis bizim için iyi bir örnek oldu.”

“Gerekli soruları sordum, cevaplarımı aldım”

Menderes'te kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisine bir Menderesli olarak değil, bir İzmirli olarak büyük pencereden baktığını belirten Menderes Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Akar, “Bu tesiste edindiğim bilgiye göre, çevreye olumsuz bir etkisi olmadığını gördüm. Ekonomiye kazanımı çok olan bir tesis. Gerekli soruları sordum cevaplarımı aldım, yapılması taraftarıyım” diye konuştu. Menderes Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Ufuk Uz da tesisi gezdikten sonra aklındaki soru işaretlerinin sona erdiğini ve olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Tesisten olumlu bir izlenim edindiğini belirten Menderes Ataköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Balcı ise daha fazla bilgilendirmeye ve ortak akla vurgu yaparak, “Yerinde gördük, oldukça temiz. Yakın çevrede binalar, işyerleri ve alışveriş merkezleri var. Ancak halkı da buraya getirerek yerinde göstermek gerekli. Sadece bizim olur dememiz hatadır. Hep birlikte olur dememiz gerekir” dedi. Mamak Katı Atık Yönetim Tesisindeki incelemelerin ardından heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hem enerji hem gübre üretiliyor

Ankara Mamak'ta 14 yıl önce faaliyete geçen Katı Atık Yönetimi Tesisi, günde yaklaşık bin 500 ton atık işliyor. 25 megavatlık kurulu güce sahip bir enerji santralına da ev sahipliği yapan tesis, atıklardan ortaya çıkan metan gazından elektrik üreterek yılda 100 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda bir elektrik üretimi yapıyor. Mamak Katı Atık Yönetimi Tesisinde süreç mekanik ayırma tesisinde başlıyor. İlk başta trommel elek vasıtasıyla 80 mm çapından küçük, atıkların yaklaşık yüzde 50'lik kısmını teşkil eden ve genellikle biyobozunur atıklardan oluşan grup ayrıştırılıyor ve biyometanizasyon sistemine gönderiliyor. Daha sonra belediye atıklarının içerisindeki geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu iki grubun ayrıştırılmasından sonra geriye kalan atıklardan uygun olanlar, gerekli işlemlerden geçirilerek yakıt olarak kullanılıyor. Tüm bu süreç sonunda kalan atıklar ise düzenli depolama alanlarında bertaraf ediliyor.

Kompost ve elektrik üretiliyor

Mekanik ayırma tesisinde ayrıştırılmış olan biyobozunur atıklar anaerobik fermantasyon işlemine tabi tutuluyor ve sonucunda toprak iyileştirici olarak kullanılabilen kompost malzemesi ile elektrik üretiminde kullanılan metan gazı ortaya çıkıyor.

Elde edilen enerjiden sera kuruldu

Ankara Mamak Katı Atık Yönetim Tesisindeki işlemler sonunda açığa çıkan atık ısı seraların ısıtılmasında kullanılarak çeşitli meyve, sebze ve çiçeklerin üretilmesine olanak tanıyor. Çöpten elektrik enerjisi elde ederken, oluşan atık ısıyla ısıtılan suyla seralar ısıtılıyor.