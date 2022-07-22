İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'na YÖK'ten ödül

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, 2022 yılı ‘Eğitimde Erişilebilirlik' kategorisinde yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlenen törende "2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri" kazananlarını açıkladı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere verilen Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ödülünü kazandı.

Engelsiz üniversite ödülleri için 114 üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeye göre 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı.