İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan kan bağışı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kulübü ve İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Gönüllü Kan Bağışı etkinliği düzenlendi. Okul personeli ve öğrenciler, okula gelen sağlık görevlilerine sırayla kan verdi. Tıbbi Laboratuvar Programı öğrencisi Sultan Aktaş'ın başkanlığını yürüttüğü Sağlık Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen kan bağışına ilgi yoğun oldu.

İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünden Dr. Ersan Benli, "1 ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor ve buradan alınan kanla bağışçının isteği doğrultusunda ilik bağışı da yapılabiliyor. Cerrahi müdahale esnasında, kazalarda ihtiyaç duyulan kan çok önem arz ediyor. Burada tamamen gönüllük esastır." dedi. Benli, okuldaki kan bağışçılarına teşekkür etti. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Genel Sekreteri Gülşen Şimşek de, kan bağışının hayat kurtardığını ifade ederek, İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.