İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan renkli Otizm Farkındalık Programı

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODER) Başkanı ve Kurucusu Ergin Güngör, öğrencilere otizm hakkında bilgi verirken, otizmli gençlerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) da konser verdi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü, otizm konusunda farkındalığı artırmak için Otizm Farkındalık Programı düzenledi. Program kapsamında öğrencilere otizm hakkında eğitim verildi, ardından İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda ODER Başkanı ve Kurucusu Ergin Güngör tarafından öğrencilere sunum yapıldı. Programın en renkli bölümü ise İzmir Otizm Orkestrası ve Korusunun verdiği konser oldu. Otizmli gençlerden oluşan İZOT, birbirinden güzel şarkılarla öğrencilere keyifli bir konser verdi. Etkinliğin sonunda öğrenciler ve otizmli gençlerle birlikte pasta kesildi.

Amaç farkındalığı artırmak

Etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretim Görevlisi ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Danışmanı Rahile Güran, “Kulüp olarak Otizm Farkındalık Programı oluşturduk. Bütün öğrencilerin otizmle ilgili farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili de önce Anadolu Otizm Vakfı'ndan bir hocamızı davet ederek ondan eğitim aldık. Bugün de ODER Başkanı Ergin Güngör bize bir sunum yaptı. Ayrıca İZOT da güzel bir konser verdi. Otizmli gençlerle bir arada olmak çok güzeldi. Ergin Güngör'ün oğlu Doruk Güngör, hem orkestrada yer alıyor, hem de basketbol maçına çıkan ilk otizmli birey. Bu etkinlik bizim için çok özel ve güzel oldu” dedi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü öğrencilerinden Sude Seyhan da, “Öğrencileri otizm konusunda bilinçlendirmek için böyle bir program hazırladık. Öğrencilerde otizm farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız program bunu sağlamamızda oldukça etkili oldu” diye konuştu.

“Tek sebep genetik değil”

Programda sunum yapan ODER Başkanı Ergin Güngör, sunumda önce Otizm ve Dünyaya Dair isimli bir video izletti. Otizm hakkında bilgi veren Güngör, otizmli bireylerde artış olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Oğlumuzun otizmli olduğu söylendiğinde otizmin genetik olduğunu düşünüyorduk ama sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla aslında otizmin sadece genetik olmadığı anlaşıldı. Örneğin, iki kardeşin otizmli olma riski yüzde 20. Çift yumurta ikizlerinde her iki çocuğun otizmli olma olasılığı yüzde 31. Tek yumurta ikizlerinde ise bu olasılık yüzde 77. O halde otizm, tamamen genetik sebeplere dayanmıyor. Dışarıdan da onu etkileyen bir takım şeylerin olması gerekiyor. Modern hayatı reddeden Amişler'de 170 binde sadece 3 otizmli var. New Jersey'de ise 34'te 1. New Jersey bir ülke olsaydı dünyadaki ilk 500 ülke arasına girerdi. Gelir düzeyi çok yüksek insanlar yaşıyor. Dünyanın önde gelen ilaç, finans, kimya, telekominikasyon firmaları burada. Otizme neden olabilecek etkenlerde; işlenmiş gıdalar, çevre kirliliği, kimyasallar ön plana çıkıyor.”

“Doğru zamanda doğru eğitim”

Otizmlilere en büyük katkının eğitimle verileceğini vurgulayan Güngör, “2 yaş seviyesinde teşhis edilmiş bir otizmliye gereken eğitimi verirsek onları sosyal hayata katılabilecek bireyler olarak gözlemleyebiliyoruz. Spor, müzik gibi etkinlikler, iletişim kanallarını geliştiriyor. İZOT'tan örnek verecek olursak, 5 dakika sahnede duramayan çocuklarımız şimdi 2,5 saat müzik yapıyorlar. Bunu çalışmayla başardık. Yani çocuğunuzun zekasıyla, aklıyla ilgilenmeyi bırakın; onların eğitimleri üzerine çalışın. Zamanında doğru yatırımı yapmadığınız birey için ileride çok daha fazlasını harcarsınız. Otizmde de doğru zamanda doğru eğitimi vermek gerekiyor. Benim oğlum dört kez anaokulundan kovuldu ama şu anda üniversite eğitimi almış biri. Bizler çocuklarımıza imkan bulabilirsek, umudu kestiğimiz çocukları bambaşka noktaya ulaşmış bireyler olarak görebiliriz” dedi. Güngör, hazırladıkları Otizm Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayınlandığını ancak henüz bir gelişme kaydedilmediğini belirtti.