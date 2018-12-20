İzmir Kavram MYO öğrencilerine uyuşturucu ile mücadele konferansı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Yeşilay'ın desteği ile düzenlediği "Uyuşturucu ile Mücadele ve Korunma Yolları" konulu konferansta, bağımlılıkla mücadelenin sadece tek bir kurumun görevi olmadığı, toplumsal yapının tüm paydaşlarının izleyeceği ortak bir çalışmayla ancak gerçekleşebileceği belirtildi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda, Yönetim ve Organizasyon dersi kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Eğitim Formatörü Uzman Psikolog Berkay Köfteci davet edildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Gizem Şahin, İş Sağlığı ve Güvenliği programı Öğretim Görevlisi Merve Karaoğlu ve Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Dilek Amcaoğlu katıldı.

Eğitim Formatörü Uzman Psikolog Berkay Köfteci, son zamanlarda kamuoyunda geniş yankı bulan ve her türlü mücadeleye rağmen kullanılma oranları giderek artan, madde bağımlılığının her yaş grubunu etkilediğini ifade etti. Köfteci; "Bağımlılıkla mücadele etmek sadece tek bir kurumun görevi değil, toplumsal yapının tüm paydaşlarının izleyeceği ortak bir çalışmayla ancak gerçekleşebilir." dedi.