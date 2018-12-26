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İzmir Kavram MYO'da kan bağışı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci ve personelleri, okula gelen Kızılay görevlilerine kan bağışında bulundu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci ve personelleri, okula gelen Kızılay görevlilerine kan bağışında bulundu.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci ve görevlileri, gönüllü kan bağışı kampanyaları kapsamında okula gelen Kızılay yetkililerine kan bağışı yaptı. Kan bağışına yoğun ilgi gösterildi. Dr. Ersan Benli, kan bağışlarında gönüllülüğün esas olduğunu belirtti.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Genel Sekreteri Gülşen Şimşek de, kan bağışının hayat kurtardığını ifade ederek, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

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