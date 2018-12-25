İzmir Kavram MYO'da 'Kanser ve LÖSEV' konferansı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'nın Aktif İletişim Sorumlusu Berce Gözlüklü, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen programda, lösemi hastalığını ve LÖSEV'in faaliyetlerini anlattı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, "Kansere Karşı Bilinçlendirme ve LÖSEV Tanıtımı" isimli bir konferans gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konferansta, lösemili çocuklar yarına faaliyet gösteren Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'nın Aktif İletişim Sorumlusu Berce Gözlüklü, katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemi grubunun oluşturduğunu ve birini sırada olduğunu ifade eden Berce Gözlüklü, "Lösemi bir tür kan hastalığı ve tedavisi mümkündür. Buradaki amacımız; lösemili çocukların, gençlerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmektir. LÖSEV Vakfı, kimsenin kapısına giderek; dergi, gazete satarak bağış talebinde bulunmaz. Bunun için gerekli banka hesapları vardır. İstediğiniz yardımları bu şekilde yapabilirsiniz" dedi.