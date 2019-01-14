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İzmir Kavram MYO'da SEYMM Projesi anlatıldı

Ege Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Bulgaristan ve Portekiz’li ortaklarla birlikte gerçekleştirilen “Genç Topluluk Medyası Yapıcıları için Sosyal Girişimcillik” (SEYMM) konulu Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Projesi kapsamında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ege Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde Bulgaristan ve Portekiz'li ortaklarla birlikte gerçekleştirilen “Genç Topluluk Medyası Yapıcıları için Sosyal Girişimcillik” (SEYMM) konulu Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Projesi kapsamında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.Emel Kuşku Özdemir ve Öğr. Gör. Semih Salman'ın da görev aldığı projenin etkinliğinde “Topluluk Yaratma ve İletişim”, “Sosyal Girişimci Olmak”, “Medya ve Görsel Kültür” konularında örnek olaylar üzerinden bilgiler aktarıldı.


Toplantıya Ege Üniversitesi adına SEYMM Projesi'nin yürütücülüğünü yapan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş, Eğitmenler Doç. Dr. Cem Güzeloğlu ve Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu da katılarak bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar.

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