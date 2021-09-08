İhlas Haber Ajansı

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İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.


Karabel mevkisinde dumanları gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 4 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bu arada yangının yerleşim bölgelerine uzak olduğu bildirildi.

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