İzmir Kemalpaşalı çiftçiler 2019'da muradına eriyor

Bu projelerin, Kemalpaşalı üreticilere her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla kazandıracağına dikkat çekildi.

Kemalpaşalı çiftçilerin uzun zamandır beklediği Savanda ve Yukarıkızılca göletlerinde sulama ve gölet inşaatları tamamlandı. Bu yaz toplam 4 bin 820 dekar arazi ilk kez modern sulamaya açılacak. Ayrıca Savanda Göleti kıyısına Kemalpaşa Belediyesi tarafından kurulan Tabiat Park ile de İzmirlilerin yeni huzur mekanı olacak.

Nazarköy yakınlarındaki Savanda Deresi üzerine kurulan Savanda Göleti, 1.630 dekar araziyi sulayacak. Savanada göletinin gövde yüksekliğinin temelden, 22.5 metre olduğunu ve 1.25 milyon m3 su tutabileceğini vurgulayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “DSİ'nin İzmir'deki örnek projelerinden biri olan Savanda Göleti'nde biriken su tarlalara ön ödemeli elektronik sayaç yöntemi ile verilecek. Üretici kullandığı kadar suyun parasını ödeyecek. Proje'nin bölge ekonomisine katkısı ise yaklaşık 2 milyon lira hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.

3.190 dekar araziye can suyu verecek olan Kemalpaşa Yukarıkızılca Göletinin ise Yukarıkızılca Mahallesi yakınlarındaki Karagöl Deresi üzerinde inşa edildiğini belirten Genel Müdür Aydın, “Gövdesi kil çekirdekli zonlu toprak dolgu olarak yapılan göletin gövde yüksekliği temelden 22 metre olup 1 milyon 970 bin m3 su tutma hacmine sahiptir. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan projenin sulama çalışmalarında ise 11 bin 637 metre boru döşendi. Sulama inşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Proje ile bölge ekonomisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 3 milyon 37 bin lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz” dedi. Aydın, bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Egenin incisi İzmir'e bundan sonra da yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.