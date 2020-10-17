İzmir Kent Hastanesinin yatak kapasitesi yeni yatırımlarla katlandı, 87'den 338'e ulaştı

Yatak kapasitesi 87'den 338'e ulaşırken, sektöre bir hastaneyle adım atıp iki tıp bir onkoloji merkeziyle kapsamlı bir sağlık grubu haline geldiklerini belirten CEO Dr. Ruşen Yıldırım, "Büyüklük sadece yatak sayısıyla olmuyor. Biz kalp, beyin cerrahisinden kanser cerrahisine, organ nakillerine, birbirinden özellikli ameliyatlar yapılan hastanemizle; medikal, radyoterapi ve cerrahi tedavilerini tek çatı altında toplayan onkoloji merkezimiz, birer butik hastane gibi hizmet veren iki tıp merkezimizle büyümenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, hastalara üniversite hastanelerinden bekledikleri üst düzey tanı ve tedavi hizmetlerini sunmanın mutluluğunu da yaşadıklarını söyledi. Grubun bünyesindeki Kent Hastanesi, Kent Alsancak ve Bayraklı tıp merkezleriyle Kent Onkoloji Merkezinin hizmetlerinden Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen hastaların yararlandığını belirten Dr. Yıldırım, "Artan yatak kapasitemizle daha fazla hastanın tanı ve tedavi hizmetlerimizden yararlanmasını sağladık, sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Beyin tümörleri ışınlama cihazı Ege Bölgesinde tek"

Dr. Yıldırım, "Şubat 2004'te açılan hastanemizin o dönemki yatak sayısı 87 idi. Bugün ise 288 hasta yatağı, 36'sı yetişkin 54 yoğun bakım ve 50 de gözlem yatağına sahibiz. Tüm birimlerimizin sahip olduğu kapalı alan yaklaşık 50 bin metrekare. Bu ciddi bir artış, ciddi bir büyüme. Tabii ki büyümemiz yatak kapasitesiyle sınırlı kalmadı. Paralelinde hizmet yelpazemiz genişledi, bu hizmet kalitemizi de artırdı. Artık hastalar özellikli ameliyatlar için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek, üniversite hastanelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Onkoloji hastalarımız ABD'nin kanser alanında en önemli merkezlerinden biri kabul edilen Houston Methodist Hospital iş birliği ile açtığımız onkoloji merkezimizde gerekli tüm tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşabiliyor. Yol haritaları tümör konseylerince belirlenen hastalarımıza kişiye özel tedavi programları, akıllı ilaç, immünoterapi imkanları sunuluyor. Psikolog, diyetisyen, nefes terapisi ve yoga gibi programlarla tedavileri destekleniyor. 45 yatak kapasiteli kemoterapi infüzyon ünitesinde hastalarımız tedavilerini konforlu bir ortamda alıyor. Teknolojik gelişimimiz, büyümemiz de çok ciddi. Gamma knife dediğimiz beyin tümörleri ışınlama cihazı Ege Bölgesinde tek. Artık bu tedavi için hastaların İstanbul'a, Ankara'ya gitmelerine gerek kalmadı. Özellikle pandemi döneminde hastalar seyahat riskine girmeden tedavilerini oluyorlar. Hastalarımız Nükleer Tıp Bölümümüzde sadece üniversite hastanelerinde bulunan SPECT-CT, PET-CT ve Galium, Lutesyum gibi en son teknolojilerin kullanıldığı radyo izotop tanı ve tedavi yöntemlerinden yararlanabiliyorlar. Kent Sağlık Grubu olarak hastalarımıza daha geniş yelpazede ve kaliteli hizmet vermek için doğru zamanlarla gerekli büyüme ve gelişimi sürdüreceğiz."