İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği Aliağa'da toplandı

İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği, kasım ayı yürütme toplantısı Aliağa Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aliağa Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Aliağa Belediye Meclisi salonunda yapılan toplantının açılışını Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan yaptı.

Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yıl içerisindeki faaliyetlerinden bahseden Berrin Argunhan, önceliklerinin kadın istihdamı olduğunu söyledi. Argunhan, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın destekleriyle üretici kadın çarşımızı açtık. Üretici kadın çarşısı sayesinde kadınlarımız el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınları sosyal hayata kazandırmak için büyük uğraşlar veriyoruz" dedi.

Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı da, "Bugünkü konumuz cinsiyet eşitliği. Kadınlarla erkeklerin cinsel eşitlik konusunda fırsat eşitliğini sağlamak için gösterdiğiniz yolda bizlerde emin adımlarla ilerlemeye çalışacağız; lakin fırsat eşitliğinden yana kadınların her zaman bir adım önde olduğunu düşünüyorum; çünkü onlara bir annelik sıfatı verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Üniversite projesi, ülkemizde bir ilk olacak"

Katılımcılara hitaben konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin, Ege Bölgesi ihracatının ise yüzde 52'sinin Aliağa'dan yapıldığını belirterek "Aliağa; petrokimyası, gemi söküm tesisleri, organize sanayisi ve limanları ile ülkemizin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden birisidir; fakat bunlar bizim için yeterli değil. Bizim bir hedefimiz var. Hedefimiz; ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere göstermiş olduğu vizyon olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. Aliağamızı sanayi ve liman şehri olma özelliğinin yanı sıra; sanat, kültür, spor, eğitim ve sosyal yaşamın zengin olduğu bir şehir yapma arzumuz var. Projelerimizi de bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Üniversite projesi, ülkemizde bir ilk olacak. Türkiye, Avrupa'da 21 ülkenin imzaladığı bir protokole imza attı. İmzalanan protokole göre; uluslararası üniversite standartları belirlendi. Protokol gereğince her ülke kendi içerisinde bir karar aldı ve bir üniversiteye uluslararası standartlarda kampüs yapma yetkisi verildi. Bizim ülkemizde de bu yetki Ege Üniversitesi'ne verildi. Ege Üniversitesi de uluslararası standartlardaki bu kampüsü Aliağa'da yapmaya karar verdi. Aliağamız önümüzdeki günlerde bir üniversite şehri olarak da ön plana çıkacak" dedi.

Aliağa'nın üniversitenin yanı sıra Türkiye'de pilot uygulaması olacak ilkokul sonrası sekiz yıllık bir güzel sanatlar okulu yatırımına da ev sahipliği yapacağının altını çizen Başkan Serkan Acar, "Ülkemizin sanat alanında yetişecek çocukları ve gençleri Aliağa'da eğitim görmüş olacak. Tüm bu hedefleri gerçekleştirirken en önemli unsur kadınlarımızın bu kente sahip çıkmasıdır. Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi sosyal hayatta da aktif rol oynamasını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmaları barkovizyonda izlendi. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği Dönem Sözcüsü Aysun Kuru ve dönem sekreteri Banu Ufacık ortak projelerin planlanması hakkında bilgiler verdi. Akademisyen Ayla Çelik ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın danışma merkezlerinin çalışmalarını ve önemini anlatan sunumunu yaptı. Gerçekleştirilen sunumların ardından tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Serkan Acar, kadınlara Şakran zeytinyağı ve "Aliağa Kent Kitaplığı" yayınlarına ait kitap seti hediye etti.

Toplantıya ayrıca; İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Birliği Dönem Sözcüsü Aysun Kuru, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Birliği Dönem Sekreteri Banu Ufacık, akademisyen Ayla Çelik ile İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisi Başkanları ve yürütme üyeleri katıldı.