İzmir Kısa Film Festivali'ne unutulmaz gala

İzmir'in en uzun soluklu sinema festivali olan 22. İzmir Kısa Film Festivali, galasını Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaptı. Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterildiği festivalin galası renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi'nin katkılarıyla bu yıl 22. kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivalinin açılış töreni, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine; ünlü oyuncular İrem Altuğ, İpek Türktan ve Melis Billurkoç, Festival Direktörü Yusuf Saygı, festival jürisi ve festival filmlerinin yönetmenleri katıldı.

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değeri anlattı. Sinema sanatının ve 22. İzmir Kısa Film Festivalinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan Kılıç, sinema sektörünün gözde platolarından biri haline gelen Dumlupınar Mahallesi'ni şaha kaldıracak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Kılıç, “Bizim geçmişimiz sanatla dolu. Tüm sosyal yaşamın sanatın içinden çıkan değerlerle bütünleştiği ve ona göre şekillendiği bir Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Dumlupınar Mahallesi, Buca'nın tarihsel kimliğini yaşatan çok nadir yerlerden birisi. Dumlupınar Mahallemizi ilerleyen aşamada hak ettiği noktaya taşıyacağız. Burada çok daha fazla film çekeceksiniz. Çok daha fazla insana ulaşacaksınız” dedi.

Festival Direktörü Yusuf Saygı ise İzmir'de sinema sektörüne en çok sahip çıkan belediyenin Buca Belediyesi olduğunu vurgulayarak, “Buca Belediyesine özellikle teşekkür etmek için buradayım; çünkü aramızda uzun metrajını yapan arkadaşlarımız var; Buca Belediyesi'nden destek aldılar. Dumlupınar Mahallesi sinema sektörü için çok ön plana çıkan bir yer oldu. İzmir'de olan 5-6 etkinlik, festival var. Yarısından çoğunun merkezi Buca. Başkanımıza burada çok teşekkür ederim, sinemaya sahip çıktıkları ve destek oldukları için. Gerçekten bütün projeksiyonları buraya çevirdiler” dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı Can Merdan Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı Stiletto filminin gösterimiyle gerçekleşti. Evrim Ateşler ve Okeanos Orkestrası'nın şarkıları ise geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.

28 Kasım'a kadar sürecek

Özel seçkilerle beraber yaklaşık 350 filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturan 22. İzmir Kısa Film Festivaline bu yıl, 120 ülkeden 4 bin 500 film başvurdu. Film gösterimleri; 28 Kasım'a kadar Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin çevrim içi platformunda devam edecek. Altın Kedi ödülleri için ise yerli, yabancı, animasyon, deneysel ve belgesel kategorilerinde 42 film yarışacak.