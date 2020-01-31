İzmir Kısıkköy'ün mobilyacıları, Antalya fuarı hazırlıklarını tamamladı

Türk mobilya sektörü temsilcileri, 12-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center'de kapılarını açacak olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarına hazırlıklarını sürdürürken, fuara İzmir'deki mobilya firmalarından da büyük bir katılım gerçekleşecek. Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, Antalya'da düzenleyecekleri FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarına İzmirli mobilyacıların damga vuracağını söyleyerek, “2020 Türk mobilya sektörünün yılı olacak” dedi

179 farklı ülkeye yapılan ihracatla tüm dünyaya ‘Made in Turkey' imzasını taşıyan, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük artış ve 1 milyon 634 milyon dolar ihracat rakamıyla büyük bir başarıya imza atan mobilya sektörü, Antalya'da gerçekleşecek olan dev buluşmaya hazırlanıyor. Organizatörlüğünü Elit Fuarcılık'ın yaptığı FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı, 12-16 Şubat 2020 tarihlerinde ANFAŞ Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Türk mobilya sektörünün son trendlerinin beğeniye sunulacağı ve sektör temsilcilerinin yanı sıra yurt dışı ve yurt içinden yüzlerce ziyaretçinin yer alacağı bu büyük organizasyon için hazırlıklar ise tamamlandı. Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, çok yoğun bir süreci geride bıraktıklarını söyleyerek, 2020'nin Türk mobilya sektörünün yılı olacağını ifade etti.

“İhracat artacak”

Mobilya sektörünün Türkiye için çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu dile getiren Alper Çiçekçi, “En büyük ihracat potansiyelimiz olan bölgeler; Arap Yarımadası, Irak, Filistin, İsrail ve Kuzey Afrika ile Güney Afrika. Bizim amacımız; bu sektör alıcılarını Antalya'da ağırlayıp, Türk mobilya sanatının üstünlüğünü ve kalitesini göstermek ve ihracatımıza katkı sağlamak. Mobilya sektörünün ilerleyişine bir nebze olsun destek olmayı hedefliyoruz. Anadolu'ya baktığımızda önemli bir uluslararası ihracat fuarı yok. Dolayısıyla bu konuyu ele alarak yola çıktık. Antalya bu anlamda çok doğru bir lokasyon. Nedeni ise uçak destinasyonu olarak ciddi sayıda noktaya direk uçuş sağlıyor. Antalya aynı zamanda bir aktarma merkezi. Yeni hava alanının yapılması ile birlikte İstanbul'a büyük bir potansiyel arz etmeye başladı. İşte böylesine önemli bir lokasyonda 40 bin metre kare bir fuar alanımız var ve biz bu alanın şu anda tamamını kullanıyoruz. Fuarımıza başta İzmir olmak üzere Bursa, Ankara, Kayseri ve İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir tarafından firmalar katılıyor. Ziyaretçi anlamında da İzmir, Aydın, Uşak, Afyon ve Ankara gibi Türkiye'nin her yerinde mobilya perakende mağazası bulunan veya toptan mal satan kişileri bekliyoruz” dedi.

“İzmir damga vuracak”

İzmir'in özellikle mobilya sektöründe Antalya'yı domine eden bir bölge olduğunu da vurgulayan Çiçekçi, “Akdeniz bölgesinde satılan mobilyanın yüzde 60'ı İzmir'den gidiyor. Ciddi bir üretim ağına sahip. Antalya'da çok üretici olmamasından kaynaklı İzmir pazara hakim konumda. İzmir lojistik anlamında da çok avantajlı bir bölge, yurt dışına ihracat kanalıyla çok güzel mal satılabiliyor. Bu nedenle fuarımıza İzmir'den 30'ün üzerinde firma katılıyor. Biz biliyoruz ki İzmir, Antalya'da gerçekleşecek fuarımıza da adeta imzasını atacak. Kısıkköy'ün o güzel atmosferi Antalya'yı da saracak” diye konuştu.

“Yabancı alıcının ihtiyaçlarını biliyoruz”

Yoğun bir hazırlık döneminin ardından yurt dışındaki birçok sektör temsilcisiyle de bir araya geldiklerini söyleyen Alper Çiçekçi potansiyel alıcıların ihtiyaçlarını da tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu ve bundan önce yapmış olduğumuz tüm fuarlarımızda birebir diyaloğu ilk sıraya koyuyoruz. Mail ile davetiye elbette dağıtıyoruz fakat ekiplerimiz direk Suudi Arabistan, Filistin, Dubai, Cezair, Nijerya ve Irak'a tek tek giderek büyük mağaza ve toptan alıcılarını yerinde ziyaret edip, fuarımıza davet ediyorlar. Yani bizler birebir diyalog sağlıyoruz. Bu sayede avantaj kazanmış oluyoruz. Herhangi bir mobilya alıcısının buraya getirdiğiniz zaman ne alacağını bilemiyor olabilirsiniz. Biz ise direk spesifik olarak yerinde gördüğümüz zaman hangi firmaya yönelik ithalat yapabileceğini öngörüyoruz. Gönderdiğimiz arkadaşlarımız mobilya sektöründe deneyimli oldukları için, o kişinin kimden ne ürün alabileceğini, hangi tarz mobilya alabileceğini ön görebiliyor. Örneğin modern mi avangart mı nasıl tercihlerde bulunabilecekleri belirlenebiliyor. Buna istinaden doğru adım atmış oluyoruz. Bu sayede kişi Türkiye'den bir ithalat gerçekleştirmiyorsa buraya tatil amaçlı gelmesini engelliyoruz. Amacımız tamamen ihraç odaklı bir organizasyon yapmak."

Büyük destekler aldıklarını da ifade eden Alper Çiçekçi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve İzmir Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Antalya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yurtdışı ağını kullandıklarını belirterek, “Bu fuarımıza mobilya sektörüne uzun zaman hizmet vermiş dostumuz Tema Fuarcılık'ın Genel Müdürü Aykut Karslıoğlu da büyük bir destek sunmakta” dedi.