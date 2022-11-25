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İzmir Kız Lisesinden Öğretmenler Günü konseri

İzmir Kız Lisesi, Öğretmenler Günü ve lisenin kuruluşunun 100.

yıl dönümü nedeniyle okulda Türk sanat müziği konseri düzenledi. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı konserde, birbirinden önemli eserler seslendirildi, katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.


yıl dönümü nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve velileri Türk sanat müziği konserinde buluşturdu. Konak ilçesindeki okulun konferans salonunda düzenlenen konser ilgi gördü.


Programda sahne alan Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Yalçın Öztüfekçi, adeta müzik ziyafeti yaşattı. Okul aile birliğinin destekleriyle gerçekleşen konserde katılımcılar, Öztüfekçi'ye eşlik ederek konserin tadını çıkardı.


Konserin ardından liseden yıllar önce mezun olan eski öğrenciler, sahneye çıkıp geçmiş yıllarda okulda geçirdikleri anılarını paylaştı.

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